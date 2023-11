Zo duur is de Volkswagen ID.7 instapper

Er is een nieuwe instapversie van de Volkswagen ID.7, maar verheug je nergens op.

Als je bij Volkswagen voor een sedan wil shoppen kun je niet meer terecht bij de Passat, want die is er alleen nog maar als Variant. Je bent dus aangewezen op de Volkswagen ID.7. Die is alleen vrij prijzig, zoals we in september al ontdekten. De vanafprijs was €63.990. Dat is toch even schrikken.

We wisten echter ook dat er nog een goedkopere (of in ieder geval minder dure) versie aan zou komen. Daar maakt Volkswagen vandaag de prijs van bekend. Onder de ID.7 Pro Businesss komt nu de ID.7 Pro als instapper.

De ID.7 Pro heeft een vanafprijs van ‘slechts’ €59.990. Het verschil met de Pro Business zit ‘m puur in de opties, het gaat gewoon om dezelfde aandrijflijn en accu. We hebben het dus over de versie met 286 pk en de 77 kWh-accu. Dat is vooralsnog ook de enige versie.

De ID.7 Pro Business is trouwens ook iets goedkoper geworden. In plaats van de eerder gecommuniceerde €63.990 betaal je hier nu €61.490 voor. Dan heb je wel velgen die een maatje kleiner zijn (19 inch), maar als je de 20 inch velgen aanvinkt ben je alsnog goedkoper uit. Blijkbaar kon er dus nog wat van de prijs af.

Er is trouwens een reden om de 20 inch velgen juist niet aan te vinken. Dan heb je namelijk meer range, zoals gewoonlijk. Met de 19 inch velgen komt de actieradius uit op 617 km, in plaats van 599 km.

Concurrentie

Een nieuwe instapper betekent dat we ook weer even opnieuw de concurrentie van de Volkswagen ID.7 erbij moeten pakken:

Xpeng P7 RWD Long Range (276 pk, 576 km range): €49.990

Hyundai Ioniq 6 77,4 kWh (229 pk, 614 km range): €50.895

Tesla Model 3 Long Range (498 pk, 678 km range): €50.990

Volkswagen ID.7 Pro Business (285 pk, 617 km range): €59.990

Nio ET5 75 kWh (490 pk, 456 km range): €62.700

BMW i4 eDrive40 (340 pk, 590 km range): €62.995

De conclusie is eigenlijk niet heel veel anders dan is september: de ID.7 is nog steeds vrij prijzig. Voor maar €3.000 meer rijd je in een BMW i4. Die is weliswaar kleiner, maar ja, je rijdt wél in een BMW.

Als je in de configurator kijkt van de Volkswagen ID.7 zul je trouwens tevergeefs zoeken naar de nieuwe instapper. Die wordt namelijk pas vanaf begin volgend jaar leverbaar.