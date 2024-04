Verrassend goedkope VR6 is helemaal origineel (Nederlands)

Deze verrassend goedkope VR6 is origineel Nederlands en helemaal origineel.

De Volkswagen VR6-motor is in heel erg veel verschillende modellen geleverd. Natuurlijk, het blok debuteerde ooit in de Corrado en maakte furure in snelle golfjes, maar je kon de VR6 ook krijgen in de Passat, Phaeton, Touareg, Bora, Jetta, Vento en zelfs de Sharan (ja, echt). Een auto waarvan we vaak vergeten dat die er is en dat je ‘m met VR6 kon krijgen, is de Eos.

Het is dus eigenlijk de pastinaak, schorseneren, aardpeer of postelein uit de Volkswagen scene, deze Eos. In plaats van vergeten groenten een model waarvan we vergaten dat deze er ook met VR6-motor was.

De Volkswagen Eos is niet zomaar een Golf Cabriolet. De voorzijde is van een Golf, de achtersectie is van een Passat. Het dak vouwt zich in twee delen op (in tegenstelling tot de drie delen van de Astra TwinTop). We moeten erbij zeggen: het is nog altijd een fraai model om te zien. De achterzijde is minder komisch groot dan dat bij sommige concurrenten het geval was.

CBRA

De motor is niet de minste VR6. Onder de kap vinden we namelijk de ‘CBRA’, een 3.2 liter grote VR6 motor met 24 kleppen en twee bovenliggende nokkenassen. Die laatste twee maken een bijzondere combinatie, meestal heeft een V6 met 24 kleppen namelijk vier bovenliggende nokkenassen. Omdat de blokhoek zo klein is (15 graden), zitten de banken nog voldoende dichtbij elkaar dat ze de nokkenassen kunnen delen. Lees hier alles dat je moet weten over de VR6-motor!

De motor levert een meer dan gezonde 250 pk aan vermogen een 330 Nm aan koppel. De Eos met VR6 heeft altijd een DSG. De prestaties zijn ok-ish: van 0-100 km/u sprinten is mogelijk in 7,3 seconden en de topsnelheid is maximaal 247 km/u. Wellicht dat het gewicht van 1.602 kilogram een rol speelt. Maar het zijn niet alleen de absolute prestaties, het is ook hoe het vermogen vrijkomt. De VR6 is namelijk een zeer soepele motor met een waanzinnig lekker – en uniek – geluid. Ook niet onbelangrijk, de VR6 van dit bouwjaar is aanzienlijk betrouwbaarder dan de 2.0 TFSI-motoren die met een chipje erin sneller en zuiniger zijn.

Prijs verrassend goedkope VR6

Dit specifieke exemplaar heeft een bijzondere kleur. In de advertentie noemen ze het rood, maar het is een soort donkerrood-bruin. Het lijkt ons Mocha Brown Pearl, maar als iemand het beter weet (dat soort mensen noemen wij @Loek en @machielvdd), dan horen wij het graag.

Aan de scherpe prijs van 11.950 euro te zien, zijn meer mensen de auto vergeten. Het exemplaar komt uit 2007, maar ziet er nog fris uit. Nog helemaal origineel, dat scheelt altijd. De kilometerstand van 125.400 km is niet hoog, daar kun je nog 2 ton bij rijden zonder problemen. Het is ook nog eens een origineel Nederlandse auto, dus minder kans op tellerfraude. Waar je tegenwoordig voor een Golf R32 zo 20 mille neertelt, is dit dus eigenlijk een koopje. Oh, en voordat je gaat loopt miepen over de blanke lak op het zijscherm, dat wordt bij aflevering aangepakt. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

