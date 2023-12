Dwerg op anabolen: dit is de Liberty Walk Abarth 500

We weten niet of we ‘m nou stoer of schattig moeten vinden, de Abarth 500 volgens Liberty Walk.

Als je een dwerg bent kun je net zo lang trainen tot je een bodybuilder bent, maar dat is een beetje verspilde moeite. Je gaat toch geen indruk maken. Hetzelfde geldt voor de Abarth 500: deze auto een widebody is geven een beetje zinloos.

De Japanners denken daar echter anders over, want er is nu een heuse Liberty Walk-bodykit voor de Abarth 500. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar de Japanse autocultuur is nu eenmaal anders dan die van Nederland. En dat is niet erg.

Even voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een bodykit voor de oude Abarth 500, niet de nieuwe elektrische dus. Deze Liberty Walk Abarth heeft wel koplampen in de stijl van de nieuwe 500e, maar laat je daardoor niet op het verkeerde been zetten.

Liberty Walk heeft zich zoals gewoonlijk niet ingehouden. Deze Abarth heeft dus extreem brede wielkasten, een joekel van een spoiler en een dikke diffuser. We missen alleen de popnagels, wat toch een beetje het handelsmerk is van Liberty Walk.

Bij deze bodykit heb je de keuze uit twee materialen: FRP (fibre-reinforced plastic) en CFRP (carbon-fibre-reinforced plastic). De kit staat al op de website van Liberty Walk, dus we kunnen meteen de prijzen erbij vermelden. Voor de bodykit van FRP betaal je omgerekend €13.670 en voor de CFRP-kit ben je €15.480 kwijt.

De velgen, verlaging en montage zijn niet in de prijs inbegrepen, dus dat komt er allemaal nog bovenop. Zo’n Liberty Walk-look is dus een flinke investering voor een auto die maar 15 mille kost…