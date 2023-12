Deze 5 auto’s brachten meer op dan verwacht op de veiling

We lichten een aantal interessante veilingresultaten uit van Collecting Cars.

We schreven regelmatig over occasions die verrassend duur zijn, maar dat gaat dan over de vraagprijs. Die kun je natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Veel interessanter is de prijs die daadwerkelijk voor auto’s wordt betaald. Die is niet altijd bekend, maar bij veilingen wel.

We schreven een tijdje terug al over de auto’s met de hoogste opbrengst op Collecting Cars, maar dat waren niet per se verrassende resultaten. Je weet dat een Enzo veel op gaat brengen. Waar we in dit artikel naar kijken zijn auto’s die wel een verrassend resultaat hadden, en meer opbrachten dan je misschien vooraf zou denken.

€280.000 – 46.222 km

We beginnen met een auto waar we eerder deze maand nog over geschreven hebben: een handgeschakelde Ferrari 575M, die werd aangeboden in Nederland. Het resultaat van deze veiling viel absoluut niet tegen, want na 99 biedingen was het hoogste bod uiteindelijk €280.000. Om even aan te geven hoeveel dat is: een nette 575M met automaat heb je voor minder dan een ton.

€110.000 – 6.200 km

Met een Gallardo uit 2004 heb je een heel vroeg exemplaar te pakken en dat zijn meestal niet de duurste. Desalniettemin eindigde de veiling van dit exemplaar, dat aangeboden werd in België, op €110.000. Misschien dat het feit dat David Beckham de eerste eigenaar was toch geholpen heeft. En het feit dat hij er nauwelijks mee gereden heeft, gezien de kilometerstand van 6.200 km. Als deze auto je bekend voorkomt: dat kan kloppen, want in 2021 stond ‘ie te koop in Nederland.

€422.500 – 12.437 km

Nog een auto waar we over geschreven hebben: de Porsche 991 GT2 RS van Nico Hülkenberg, die voorzien is van een Manthey-upgrades. Op deze auto werd gretig geboden, met als winnende bod €422.500. Inderdaad, dat is meer dan de nieuwprijs.

€60.000 – 151.045 km

Een Land Rover Discovery van de eerste generatie is een auto die je voor een appel en ei op de kop kunt tikken. Dat gold echter niet voor dit exemplaar, die voor maar liefst €60.000 werd ‘afgehamerd’. Dat had alles te maken met het feit dat deze auto in 1996 heeft deelgenomen aan de fameuze Camel Trophy.

€243.333 – 29.373 km

Handgeschakelde Ferrari’s zijn helemaal hot en daarvoor hoeft de handbak niet eens origineel te zijn. Dat bewees deze 599 GTB Fiorano, die achteraf is omgebouwd. Voor deze auto werd €243.333 betaald. Het is ook wel een heel gaaf exemplaar, uitgevoerd in Giallo Modena en voorzien van GTO-velgen.

