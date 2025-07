Verpest je Revuelto voor enkele tienduizenden euro’s

Of doe het niet. Dit is de Lamborghini Revuelto volgens Vorsteiner.

Je kent het wel: je koopt een gloednieuwe Lamborghini Revuelto, maar na enkele maanden ben je er aan gewend geraakt. Hij ziet er toch nét wat te gewoontjes uit. Om de eeuwige dopamine te voeren zijn er tuners uitgevonden.

In dit geval staat Vorsteiner klaar om je Revuelto te verpesten. Tenminste, als je even enkele tienduizenden euro’s naar ze overmaakt..

Vorsteiner heeft het Carbon Fiber Aero Program voor de Revuelto klaar. De tuner doet wel vaker dingen met Lambo’s en dit keer is het vlaggenschip aan de beurt. Bij Lamborghini kun je al enorm veel carbon goodies krijgen op de Revuelto, maar de tuner is van mening dat het nog wel wat heftiger kan.

Het pretpakket bestaat uit vijf verschillende componenten: een frontspoiler, kofferklep, verfraaiing voor je wielkasten, sideskirts en een achterdiffuser. Uiteraard leveren de onderdelen gewichtsbesparing op ten opzichte van de standaard Lamborghini-onderdelen. Tenzij je voor extra meuk gaat, dan voegt het vooral gewicht toe.

Ook belooft Vorsteiner aerodynamische verbeteringen. Minder turbulentie vanuit de wielkasten bijvoorbeeld, wat zou moeten leiden tot minder lift en meer stabiliteit. Niet onbelangrijk als je met 350 over de autobahn vliegt.

De achterdiffuser moet helpen de lucht beter af te voeren van onder de auto, terwijl de frontspoiler voor extra downforce zorgt. De kofferklep is voornamelijk voor het uiterlijk. Maar eerlijk is eerlijk, dat naakte carbon is zo Need for Speed Underground. Doe maar gewoon spuiten.

Dan moeten we het nog even hebben over de prijzen van de Vorsteiner goodies voor je Lamborghini Revuelto. Het voordeligste item is de frontspoiler voor 6.995 dollar. Vervolgens lopen de prijzen snel op met sideskirts (9.495 dollar), voorspatborden (9.995 dollar), de kofferklep (11.995 dollar) en de opvallende achterdiffuser (14.995 dollar). Wil je de hele set aanschaffen, reken dan op een stevige rekening van 53.475 dollar. Omgerekend zo’n 45k in euro’s.

Serieus geld wat Vorsteiner rekent, maar peanuts op een Revuelto van een half miljoen. Maar het moet wel je smaak zijn.