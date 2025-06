’s Werelds snelste SUV krijgt kleinere motor en meer vermogen!

Downsizing is niet altijd vervelend.

Zes jaar geleden was de Bentley Bentayga Speed de aller-allersnelste SUV van deze aardkloot. Inmiddels zijn er kanonnen als de DBX S die een stukje sneller gaan dan die oude W12-SUV. Zo’n twaalfcilinder kan echt niet meer, vindt Bentley en dus krijgt ook de krachtigste hoge Bentley een opfrisser. De nieuwe Bentayga Speed krijgt een 4,0-liter twinturbo-V8 net als de eerdergenoemde Aston Martin. Pakt de Bentayga zijn titel terug?

Bentley maakte ons vorige week al warm met wat eerste details. Nu krijgen we het persbericht met de uitgebreide informatie over de ”sterkste, meest dynamische en meest opwindende Bentley SUV” ooit. Veel van die beloftes worden ingelost door de krachtbron. De achtcilinder produceert een indrukwekkende 650 pk en 850 Nm.

De nieuwe Bentayga Speed vermorzelt het sprintje naar 62 mijl per uur (99,779 km/u) in 3,4 seconden (mede dankzij Launch Control dat voor het eerst op een Bentayga zit). Daarmee moet-ie de DBX S net voor zich dulden als snelste productie-SUV met benzinemotor (3,3 seconden). De cijfertjes zijn niet allemaal wat groter dan van de vorige Bentayga Speed. Die haalde 635 pk en 900 Nm uit de W12-motor. De topsnelheid van de nieuwe V8 is wel hoger: 310 km/u vs 306 km/u.

Brullen maar!

Bentley legt veel nadruk op de achtcilinder. Het blok zorgt niet alleen voor de indrukwekkende prestaties, maar moet ook een genot voor de trommelvliezen zijn. Standaard zit er een sportuitlaat onder die heerlijke klanken voortbrengt. Voor nog leuker geluid kun je een Akra-uitlaat aanvinken in de optielijst. Als je straks een nieuwe Bentley Bentayga Speed ziet, zie je makkelijk welk uitlaatsysteem eronder zit. De standaardversie heeft twee uitlaatpijpen, de Akrapovic-versie vier.

Bentley heeft het rijden in de leukste rijstand nog leuker geprobeerd te maken. De Sport-modus moet zorgen voor betere stuurrespons en wegligging doordat de ophanging wat stijver wordt. Tevens is er nu vierwielbesturing.

De Bentayga moet ook een stuk speelser zijn op de achteras. Daar zorgt het nieuwe ESC Dynamic-systeem voor. In de sportstand grijpt de ESC wat minder snel in zodat je de grote kont lekker dwars kunt smijten. Koppelvectoring door remmen zorgt voor een scherpere instuurhoek en meer vermogen bij het uitkomen van een bocht.

Voor het eerst in de geschiedenis van Bentley is een 23 inch Speed-velg optioneel verkrijgbaar bij de keuze uit koolstofkeramische remmen. Een andere exclusieve optie voor de Bentayga Speed is een ​​zwart dak, dat, afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur, in hoogglans of satijn is afgewerkt. Aan de binnenkant vind je natuurlijk een boel Speed-badges en zijn er de bekende ‘bullseye’-luchtroosters.

En zo is er weer een nieuw vlaggenschip van de Bentayga. Dus, liever deze of ga je liever winkelen bij Ferrari, Lamborghini of Aston Martin?