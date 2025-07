Binnenkijken in de gaafste onverwachte supercar op Goodwood

Onverwacht en supergaaf. En het is niet iets Duits of Italiaans.

Toen Lexus met de LFA kwam begreep de wereld niet zo goed waar het naar keek. Dat we niet uit de financiële crisis kwamen hielp ook niet mee. De supercar met iconische V10 is nu serieus geld waard en een echt collectors item, maar de LFA had jaren nodig om echt te rijpen onder het kopersvolk.

Lexus LFR

Poging nummer twee komt in vorm van de nieuwe Lexus LFR. Of je het echt de opvolger van de LFA moet noemen is een tweede, maar het is in elk geval weer een nieuwe supercar van Japanse komaf. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed liet Lexus een glimp zien van zijn langverwachte nieuwe supercar.. Hoewel het merk tot het laatste moment geheimzinnig deed, bleek Lexus naast zijn opvallende GT3-racewagen ook een gecamoufleerd exemplaar van de straatversie meegenomen te hebben. Wat niet gecamoufleerd was: het interieur!

Dat viel wel op. Wat meteen in het oog springt is de felrode bekleding, een gewaagde maar geslaagde keuze van Lexus. Niet saai zwart of iets dergelijks, maar dat heerlijke Japanse rode wat we van Lexus kennen.

Ook vet zijn de carbon kuipstoelen, dit is geen half werk. Lexus heeft ook aan het praktische gedacht. Er zijn duidelijk bekerhouders aanwezig in de grote middenconsole. Dit detail hint erop dat de LFR niet alleen bedoeld is als trackday-speeltje, maar daadwerkelijk op straat gebruikt zal kunnen worden.

In het interieur zien we ook een kleine display centraal geplaatst, omringd door diverse schakelaars of meters, evenals metalen accenten op het dashboard. De automaat heeft een compacte schakelpook op de middentunnel. Daarnaast heeft Lexus gekozen voor een digitale achteruitkijkspiegel.

Toyota en Lexus delen nog nauwelijks details van het project, maar de GT3-racer en zijn straatversie klinken fenomenaal. Onder de motorkap ligt een dikke V8-motor met turbo’s en tijdens het Goodwood Festival of Speed waren de auto’s goed te horen. Zo legendarisch als de V10 LFA is het niet natuurlijk, maar desalniettemin klinkt het goed.

Het straatmodel dat op in Goodwood actie kwam draagt mogelijk de naam LFR, maar zelfs dat is nog niet officieel bevestigd. Qua modelpositionering moet je denken aan een vervanger van de huidige RC F, maar dan met een exotischer tintje.

De auto werd al gespot tijdens testsessies op Fuji Speedway, Spa-Francorchamps en de Nürburgring. Met zijn aanwezigheid op Goodwood lijkt de Lexus LFR dichterbij dan ooit. De Japanners doen er nog geheimzinnig over, maar kom maar door met dit ding!