Extreem foute G-klasse van bijna een half miljoen euro

Pornobak, dat komt direct in je op bij het aanschouwen van deze foute G-klasse met een bijbehorend prijskaartje op Marktplaats.

De Mercedes-Benz G-klasse staat zowel in het rijtje van klassieke auto´s, als in het rijtje moderne auto’s. De oorspronkelijke G-klasse was een terreinwagen zonder alle franje en luxe. Dat is bij de huidige versie wel anders. De auto zag in 1979 het levenslicht, vandaag de dag kan je hem nog steeds bestellen bij de Mercedes-Benz dealer. De terreinwagen is behoorlijk populair bij voetballers en beroemdheden. Deze schuwen ook niet een extra pakketje bumpers of olijke kleuren. We kregen een tip van een wel heel bijzonder exemplaar.

Foute G Klasse

Het betreft een AMG G 63 in de kleur groen metallic. Dit is al een potente bak met 850 Nm aan koppel die de zeecontainer binnen 4,5 seconden naar de honderd kilometer per uur sleurt. Echter, Brabus heeft deze G onder handen genomen. Inclusief de V8-biturbomotor die standaard 585 pk eruit perst.

Het zal niet iedereen zijn of haar smaak zijn, maar uniek is het wel. We hebben het hier over de Mercedes-Benz G63 AMG Brabus Widestar Gold Edit. Lange naam, maar je krijgt er ook veel auto voor terug. De nodige opsmuk is erop gezet, inclusief 24 inch grote gouden velgen. Je kan er ook goed mee wegkomen, volgens de advertentie is de motor getuned naar 800 pk (1.000 Nm). Als we even spieken op de site van Brabus sprint deze versie binnen de 4,1 seconden naar de honderd. Genoeg dus om in Marbella de show te stelen.

Interieur

Tsja, het interieur. De kleuren zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. We zien veel goud, lichte kleuren en een soort van groen. De combo valt op, dat is zeker.

De auto staat volgens de Marktplaats advertentie te koop in Boxtel en de vorige eigenaar heeft niet veel van het interieur mogen genieten. Er staat namelijk maar 160 kilometer op de teller. Zo goed als nieuw dus! En daar is het prijskaartje ook naar: een whopping 450.000,- euro.

Met dank aan Erik voor de tip!