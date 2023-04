Sportieve fun station voort 22.5K – Autoblog Advies

Dit zijn de leukere verzoekjes: een sportieve fun station voor 22.500 euro.

Het is misschien wel de eeuwige discussie: ga je voor een LEUKE auto of voor praktische auto? Nu hangt het af van je definitie van praktisch en leuk af. Zo vindt collega @machielvdd alles met een achterbankje al een MPV. En wat is leuk?

Sportieve fun station

Barry stoeit er ook een beetje mee. Hij had aanvankelijk een BMW 320i Touring van de F31-generatie. Ondanks de sobere uitrusting van die auto, was hij er erg over te spreken. Maar toen de klein kwam, kwam Barry erachter dat F31 niet echt ruim of praktisch is. Kinderen komen tegenwoordig standaard met een hele hoop accessoires (luiertas, wandelwagentje, campingbedje, kinderstoeltje et cetera) en dat moet allemaal in de auto passen.

Gelukkig had de schoonvader een oplossing: een Mercedes-Benz C-Klasse Estate. Daar paste alles wel in, maar die vindt Barry wel heel, heel erg saai. Ook is de C180 niet echt ruim. Althans, niet ruim genoeg. Met name qua beenruimte achterin is het sappelen. Kortom, weten wij niet iets leuks?

Nou, Barry, dat denk wij van wel! Gelukkig helpt Barry ons een beetje op weg. Hij wil graag iets dat nieuwer en vooral ietsje meer modern is, zeker met een modernere infotainment-unit. De auto gaat niet enorm veel gebruikt worden. 3 per week gaat de vrouw van Barry er mee op pad (40 km per keer), terwijl Barry zijn conditie op peil houdt door dagelijks te fietsen. Verbruik en kilometers zijn dus niet van doorslaggevend belang.

De wensen en eisen voor een sportieve fun station kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige / vorige auto’s:

Vorige auto’s: Seat Ibiza 2004, BMW 320i F30 sedan. Huidige auto’s: Mercedes C180 W204 2013 Touring en een Hyundai i10 2010





Koop / lease: Koop Budget: 22.500 (ongeveer) Jaarkilometrage: 8.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto:

Stel(m31/v29) met een 10 maand oude zoon Voorkeursmerken / modellen: Octavia RS stations in het algemeen No-go merken / modellen: Ben nog te jong voor een SUV Wanneer wil je de auto gaan kopen / bestellen: Wanneer de juiste voorbij komt, binnen 3 maanden ongeveer

Ford Focus ST Stationwagon ST-3 (DYB)

€ 22.595 (Nederland, universele garage)

2018

100.000 km

Wat is een Ford Focus ST Wagon?

Een snelle Ford, maar dan de stationwagon-versie. Het grappige is dat een Ford Focus ST meer ruimte biedt dan een BMW 3 Serie Touring. In het budget is er keuze uit hele late exemplaren van na de facelift. Dit heeft zijn voor- en nadelen. In principe heb je een uitontwikkeld exemplaar met relatief weinig kilometers. Het nadeel is dat je voor 10 mille minder een soortgelijke auto kunt vinden, ouder en met meer kilometers op de klok. Dat dan weer wel.

Hoe rijdt het?

Heel erg vermakelijk. Bij Ford hebben ze vaak de besturing en wegligging goed voor elkaar en dat is bij deze Focus ST ook het geval. Dit is een leukere funauto om te rijden dan een Skoda Octavia. Nu moeten we er wel bij zeggen dat het verschil niet zo groot is, als de comments op het internet doen vermoeden. Een ‘MQB’-Octavia stuurt best aardig en latere Focussen zijn uitstekende allrounders. De EcoBoost motor is een leuke unit, die minder geknepen aanvoelt dan de 2.0 TSI in de Octavia (die dan ook meer tuningspotentie heeft).

Kosten Ford Focus ST Wagon

Verbruik: 1;11,1

Brandstofkosten: € 119

Gewicht: 1.240 kg

Motorrijtuigenbelasting: 52

Verzekering (allrisk): € 90

Kosten per maand: € 261

Onderhoudsprognose

Dat is heel erg goed voor elkaar bij deze sportieve fun station! We hebben het namelijk over een jonge auto met relatief weinig kilometers. Sterker nog, als je een beetje zoekt kun je er eentje met garantie vinden. Het is gewoon een Focus, dus in grote lijnen scheelt het niet veel. Daarbij zijn de bandenmaten en zo anno 2023 niet heel exotisch, evenals de remmen.

Afschrijvingsprognose

Deze gaan nog wel eventjes afschrijven. Dit model heb je ook voor aanzienlijk minder, dus je kunt wel zien welke kant het op gaat. Als we kijken naar voorgaande snelle Focus ST’s, zie je wel dat een net exemplaar altijd nog wel iets waard is. Onder de 12 vind je geen vroege ST Wagon, dus ja, je gaat afschrijven, maar het is zeker geen bodemloze put.

Seat Leon ST Cupra 290 Connected (5F)

€ 21.950

2016

90.000 km

Wat is een Seat Leon ST Cupra 290?

Kort gezegd is het de gaafste familieauto die je voor het geld kan krijgen. En ondanks dat het een tof apparaat is, is het geen YOLO. In principe is het een zusje van de Skoda Octavia RS. Alleen waar de Octavia de motor uit de Golf GTI heeft, heeft de Seat Leon Cupra de motor uit de Golf R. En het sper plus de ophanging van een Golf GTI Clubsport. Dit is een serieuze auto met serieuze hardware, niet alleen een toffe badge met toevallig veel vermogen. Het interieur is acceptabel, niet meer dan dat.

Hoe rijdt het?

Heel erg goed, eigenlijk. Uiteraard merk je dat de voorwielen worden aangedreven. Ze moeten ook bijna 300 pk kwijt zien te raken. De prestaties (als de auto eenmaal rolt) zijn dan ook bijzonder goed. Van 100-200 is in zo’n 14 seconden achter de rug en dat is standaard! Maar misschien wel het belangrijkste is hoe lichtvoetig de auto aanvoelt, zeker gezien de ruimte die die aanbiedt. Kortom, misschien wel de ideale sportieve fun station.

Kosten Seat Leon ST Cupra 290

Verbruik: 1 op 11,82

Brandstofkosten: € 112

Gewicht: 1.340 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 100

Kosten per maand: € 272

Onderhoudsprognose

Dikke prima. De Seat Leon is in basis een vrij modale C-segmenter op basis van het MQB-platform. Onderdelen zullen de komende jaren geen probleem zijn. Prijzen vallen reuze mee. De 290 heeft altijd de DQ381-DSG en is ijzersterk. Handbak is niet altijd even denderend (achteruit en koppeling). Thermostaat wil ook nog weleens de geest geven.

Afschrijvingsprognose

Verrassing: deze Seat gaat niet veel meer afschrijven denken wij. Auto’s zoals deze worden bijna niet meer gemaakt. Daarbij is niet het alleen een Seat met een grote motor. Met deze auto kun je op de Nordschleife serieus meedoen met de snelle jongens. Ook zonder modificaties. Het is natuurlijk niet zeker, maar dit zijn echt bijzondere auto’s. Origineel houden kan zich later uitbetalen, want veel exemplaren zijn flink aangepast.

BMW 328i Gran Turismo High Executive M Sport (F34)

€ 22.995

2013

120.000 km

Wat is een BMW 328i Gran Turismo?

Als een BMW 3 Serie net te klein is, is dit eventueel een optie. Het is sowieso een heel erg raar ding. Het is in feit een iets praktischere en ruimere 3 Serie. De auto is absoluut niet mooi, maar lelijk. Het ding mist de absolute luxe ervaring die de even lelijke 5 Serie GT wel biedt. Maar als je er eentje met M Sport pakket kiest, ziet er nog een beetje sportief uit. Dat niet alleen, je hebt dan meteen de sportstoelen en een straffer onderstel. Heeft de auto ook wel nodig ook, dat laatste. Is dan alles negatief? Nee, want het interieur is een stukje ruimer en de instap is fractioneel eenvoudiger!

Hoe rijdt het?

Als een 3 Serie met een permanente dakkoffer. Stiekem is de F34 met het M Sportpakket niet onprettig. Het is niet echt een sportieve auto, maar hij is redelijk comfortabel en de balans is uit de kunst. De achttrapsautomaat is eveneens een pareltje. De 2.0 motor heeft veel vermogen en koppel op papier, maar het blok is een beetje lijzig qua respons en afgifte. Geluids- en comfortniveau is beter dan bij bovenstaande Seat en Ford. Het is niet alleen een klasse hoger (D-segment), maar ook een premium-niveau. De 3 GT is niet echt een sportieve fun station, maar wel zo’n auto die toevallig in de smaak kan vallen.

Kosten BMW 328i Gran Turismo

Verbruik: 1 op 11,56

Brandstofkosten: € 114

Gewicht: 1.560 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 95

Kosten per maand: € 294

Onderhoudsprognose

Nou, pak de rekenmachine er maar bij! Qua onderhoud valt het in principe heel erg mee bij de BMW 3 Serie van deze generatie. De auto an sich is behoorlijk goed in elkaar geschroefd. Het grootste probleem is die N20-motor. De kettingspanners zijn daarbij een heel erg zwak punt. Het is bijna dermate erg dat je het eigenlijk beter preventief kan laten uitvoeren. Zorg wel dat je een 328i hebt en geen 320i en die gaat chippen. De turbo kan het prima leveren (300 pk is geen probleem), maar de zuigers zijn er absoluut niet tegen bestand.

Afschrijvingsprognose

Ja, je gaat flink afschrijven. Gevoelsmatig is 22.500 mille een erg hoog bedrag voor een 10 jaar oude 3 Serie die absoluut niet courant is. Zorg dus dat je ‘m goedkoop haalt. Het is een BMW, dus altijd wel in trek. Maar van de 3 Serie is dit de minst geliefde.

YOLO: Skoda Superb Combi HGP Turbo (3T)

€ 19.999

2012

105.000 km

Wat is een Skoda Superb Combi V6 HGP?

Ja, voor deze moet je even zoeken of er zelf eentje bouwen. HGP is een Duitse tuner die turbokits voor VR6 motoren van Volkswagen bouwt. Deze zie je vooral op auto’s als de Volkswagen Golf R32 of de Passat R36. De Skoda Superb kon je ook krijgen met die 3.6 VR6. Er zijn een paar mensen geweest die HGP-kit hebben geleverd op de Superb! Het mooie is, de 3.6 is geen sportief uitgedoste auto, maar een zogenaamde Laurin & Klement. Die zien er altijd uit alsof je opa ‘m heeft geconfigureerd. Dankzij de turbokit rijden deze op 0,75 boost zo’n 460 pk. Meer dan voldoende, meer is mogelijk maar dan zit je met een groter turbogat en hogere mate van slijtage.

Hoe rijdt het?

Geen idee, want we hebben er nog nooit in gereden. Ze zijn enorm zeldzaam. De Skoda Superb kunnen we natuurlijk wel en deze generatie rijdt op zich prima. Absoluut niet inspirerend ofzo. De auto heeft vierwielaandrijving (met Haldex-koppeling) en kan zijn vermogen dus redelijk goed kwijt. De auto mist voor zijn afmetingen wel wat verfijning, maar dat komt ook door de afmetingen. Dit is een goed alternatief op een E-Klasse Combi.

Kosten Skoda Superb HGP Turbo

Verbruik: 1 op 7,5 (schatting)

Brandstofkosten: € 175

Gewicht: 1.646 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 105

Kosten per maand: € 365

Onderhoudsprognose

Ja, dit is wel een dingetje. HGP staat bekend als een goede tuner, maar de aandrijflijn is niet echt voorbereid op 460 pk. Nu zul je die paardjes niet met elke rit gebruiken, maar veel onderdelen zullen sneller slijten. Een ander dingetje: wie gaat het onderhoud doen? Ze zien je al aankomen bij de Skoda-dealer met zo’n opgetuigde VR6. Je zal dus een goede specialist moeten vinden die je kan helpen.

Afschrijvingsprognose

Dit is de eeuwige kwestie: is een standaardauto meer waard dan een getunede? Lastig. In principe kun je de door @bart1976-gepatenteerde 1,3 maal berekening doen die ook voor Alpina’s geldt. Dus het is ietsje meer waard dan een standaard Superb, maar bij lange na niet het bedrag dat je kwijt bent voor de aanschaf en montage van zo’n kit. Maar voor 20 mille? Waarom niet? Het is altijd wel 10 mille waard voor iemand die de aandrijflijn in een Golfje gaat lepelen. Het enige ‘nadeel’, je moet aan mensen uitleggen wat het is. Maar je kan ook het gaspedaal het woord laten voeren door ‘m te vloeren.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!