Tesla viert feest in Berlijn

Jammer genoeg doet maar één iemand de Musk-groet op de foto.

Dit jaar is er weinig reden tot feestvreugde bij Tesla, en al helemaal niet in Duitsland. Van alle Europese landen kelderde de verkoop daar het hardst. In februari werden er dik 76% minder Tesla’s verkocht ten opzichte van het jaar ervoor. Dat Musk een traditionele Duitse groet gebruikte heeft kennelijk niet geholpen.

Toch heeft Tesla nu aanleiding voor een feestje in Duitsland. In de Gigafactory in Berlijn is namelijk een belangrijke mijlpaal bereikt. In 2022 rolde de eerste Duitse Model Y van de band en nu hebben ze het 500.000ste exemplaar geproduceerd. Je kunt zeggen wat je wil, maar dat is toch een indrukwekkend aantal.

Eind september werd de mijlpaal van 400.000 bereikt, dus de fabriek heeft in een half jaar tijd alweer 100.000 Model Y’s gebouwd. Tesla wil de productie echter nog veel verder opschroeven. Het plan is (of in ieder geval: was) dat er op termijn 500.000 auto’s per jaar gebouwd worden. Of dat gaat lukken is nog maar zeer de vraag.

De weg naar 500.000 geproduceerde auto’s liep niet geheel over rozen. Voordat Elon Musk zich ontpopte als extreemrechtse leider, lag de Gigafactory al onder vuur van milieuactivisten. In maart 2024 moest de productie stopgezet worden vanwege een aanval op een hoogspanningsmast. Vorig jaar is de productie ook nog meerdere keren stilgelegd om andere redenen, bijvoorbeeld het gedonder op de Rode Zee.

In Berlijn wordt uitsluitend de Model Y gebouwd, maar de fabriek heeft nu wel de omschakeling moeten maken naar het vernieuwde model. De eerste exemplaren daarvan kun je inmiddels ook al tegenkomen op de Nederlandse wegen.

Foto: Tesla Manufacturing op X