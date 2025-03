Bied mee op de Porsches van failliete Nederlandse toko

Er kan geboden worden op de hele inboedel, inclusief meerdere Porsches.

Als een Nederlandse ondernemer een automerk opricht juichen we dat toe, maar de kans is altijd levensgroot dat je het niet gaat redden. Zie Spyker, zie Lightyear. Dit jaar is er weer een partij op de fles gegaan: Voitures Extravert. Dit was niet zozeer een automerk, maar een restomodbedrijf.

Voitures Extravert legde zich toe op het elektrificeren van Porsche 911’s. Dat is een hele specifieke niche, maar er schijnt markt voor dit soort creaties te zijn. Ze zijn ten slotte niet de eersten die klassiekers elektrificeren. Toch lijkt de markt niet groot genoeg te zijn, want de boel ging in januari failliet.

Een faillissement betekent meestal ook een veiling van de inboedel. Nu is het zover: de inboedel van Voitures Extravert BV staat online op de website van Troostwijk. Je kunt bieden op bruggen, gereedschap, allerlei apparatuur én meerdere Porsches.

Er kan geboden worden op auto’s in verschillende stadia van voltooiing. De 911 SC Coupé uit 1979 lijkt helemaal voltooid te zijn. De 911 SC Targa uit 1977 is grotendeels af, op het interieur na. Beide auto’s zijn voorzien van een elektrische aandrijflijn die 394 pk en 1.025 Nm aan koppel levert. Er hangt een 59 kWh accu in en ‘snelladen’ kan met 90 kW.

Qua looks zijn de auto’s juist ouder gemaakt (het bekende Backdating), maar verder zijn de Porsches op alle vlakken gemoderniseerd. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw schroefset, stuurbekrachtiging en een modern multimediasysteem.

Verder kan er nog geboden worden op enkele onvoltooide projecten. De blauwe coupé ziet er van buiten prachtig uit, maar heeft geen aandrijflijn. De benodigde onderdelen voor een elektrische aandrijflijn kun je er los bij kopen. Daarnaast worden er nog twee kale carrosserieën aangeboden.

De Troostwijk-veiling loopt nog tot en met aanstaande woensdag. Op de 911 SC is momenteel al €70.000 geboden en de Targa staat op €44.000. Als je de auto’s wilt inspecteren dan kan dat ook. Daarvoor moet je in Helmond zijn.