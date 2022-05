Kimi Räikkönen heeft zitje voor augustus

Goed om te weten dat Kimi Räikkönen een zitje heeft voor augustus.

Afgelopen jaar nam de Finse coureur Kimi Räikkönen afscheid van de Formule 1. Daarmee is gebeurde er iets opmerkelijks. Niet alleen is er een karakter verdwenen, maar is Max Verstappen de enige enkelvoudig wereldkampioen die actief is. Alonso (2x), Vettel (4x) en Hamilton (bijna 8x) zijn meervoudig wereldkampioen en Button (2009) en Rosberg (2016) doen al niet meer mee.

Maar voor wie Kimi gemist heeft op de internationale circuits, de Fin komt terug! Kimi Räikkönen heeft namelijk een zitje gevonden voor aanstaande augustus. Je zult hem aan het einde van die maand kunnen vinden op Watkins Glen.

Internationale allure

Hij zal daar gaan meedoen aan een race in de NASCAR Cup Series. Kimi Räikkönen heeft een zitje aangeboden gekregen bij het Trackhouse Racing Team. Hij was weliswaar niet actief op zoek naar een vervolg van zijn racecarrière, maar dit kwam toevallig op zijn pad.

Het is dan in eerste instantie een eenmalige actie. Het gaat om het zogenaamde ‘Project91’. Dat is het racenummer van de NASCAR-auto in kwestie. De baas van het Trackhouse raceteam – Justin Marks – wil deze auto gebruiken voor internationale racesterren om zo de sport iets meer internationale allure te geven. Trackhouse rijdt met de Chevrolet Camaro ZL1:

Niet de eerste keer

Kimi Räikkönen is dan uiteraard de uitgelezen kandidaat daarvoor. Hij heeft in principe niet één, maar twee Formule 1-carrières erop zitten. Van 2001 tot 2009 voor McLaren en Ferrari. Daarna van 2012 tot 2021 voor Lotus, Ferrari en Alfa Romeo. In totaal reed Raikkonen 349 GP’s.

Het is niet de eerste keer dat Kimi Räikkönen een zitje heeft gevonden in de stockcars. Hij reed op in 2011 op de Charlotte Speedway in twee Nascar-esque auto’s. De ene was een Xfinity NASCAR (een klasse lager). De andere was de NASCAR Camping World Truck Series (een klasse die nog spectaculairder is).

Via: Nascar.com