Sprint Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Oostenrijk 2022

Vandaag start Max Verstappen op P1. Maar is dat morgen weer zo, in de Grand Prix van Oostenrijk voor 2022?

Voor Max Verstappen is het na een lastig weekend in Engeland lekker thuiskomen op de Red Bull Ring. Niet alleen is het het thuiscircuit van zijn broodheer Red Bull Racing, het is ook een pleisterplaats voor Nederlandse F1 fans. Hier hoeft onze held niet bang te zijn uitgejoeld te worden door rabiate Hamilton stans. Als er al iemand uitgejoeld wordt, dan is dat Hamilton zelf.

Dit bleek gisteren ook in de kwalificatie. Team zilver leek er, zeker met Hamilton, ‘dichtbij te zitten’. Hamilton zette in Q3 zelfs twee keer een paarse eerste sector op de klokken. Doch hij brak zijn ronde daarna evenzoveel keer af. In de derde poging reed LH44 wel door, maar glibberde hij de bandenstapel in. Dat was het einde van de hoop op een sensationele pole voor Hamilton, tot vreugde van ‘het legioen’.

Toch moest Max het toen ook nog maar even doen. Dat lukte, zij het nipt. Terwijl teammaat Perez de setup niet voor elkaar kreeg, hadden de Ferrari’s de pace wel. Onze held trok echter aan het langste eind. Hij was 26 duizendsten van een seconde sneller dan Leclerc en 82 duizendsten van een seconde sneller dan Sainz. Qua rees pees is de Red Bull relatief gezien vaak iets sneller dan over één ronde, maar is dat ook dit weekend de realiteit?

Start

Voor de sprint is er al de nodige kerfuffle. Alpine heeft Alonso op de grid staan met de bandenwarmers nog op de auto. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Er blijkt een probleem te zijn met de auto, waardoor Alonso helemaal niet aan de start komt. Als het veld de laatste bocht door komt voor de formatieronde, blijft Zhou staan. De Chinees zegt dat zijn motor ermee op is gehouden. Dit zorgt voor een extra formatieronde, waarbij Zhou de pit op zal moeten zoeken. Hij start als laatste.

Als de start er dan eindelijk is, komt Leclerc iets beter weg dan Verstappen. De Nederlander knijpt de Monegask af, wat Sainz de kans geeft zijn teammaat te verschalken. Daarna dringt de Spanjaard even aan bij Verstappen, maar gebeurt Sainz hetzelfde als Leclerc, waardoor die laatste weer naar P2 gaat.

In het middenveld gaat het vervolgens mis voor Gasly. De Fransman wijkt een beetje uit naar links om een wijdere radius te hebben voor de eerste bocht. Dat kan echter niet, want daar zat Hamilton al met zijn voorwiel. De Alpha Tauri verdwijnt zo richting de boarding van de eerste bocht. Albonio kan de schermutselingen deze keer net ontwijken en ook Hamilton kan door. Perez profiteert maximaal en schuift na zijn straf van gisteren meteen door van P13 naar P8.

Mid Race

De Ferrari’s gaan lekker in de slag met elkaar, wat betekent dat Verstappen een klein gaatje kan trekken. Ideaal voor de kampioenschapsleider. De twee coureurs van team rood tonen niet een overdosis liefde voor elkaar. De Mercedes van Russell kan vooralsnog desalniettemin niet volgen.

Perez gaat vervolgens als de sluwe vos de hij is langszij aan de twee Hazen en daarna ook aan Ocon. Mogelijk kan PER ook RUS nog pakken, maar die lijkt wat te ver weg. Hamilton startte voor Perez, maar heeft wat meer moeite met het verkeer. Rondenlang bijt hij zich stuk op de Haas van Schumacher, die dichtbij Magnussen in de buurt blijft.

Wellicht heeft dat stiekem toch ook te maken met een gebrek aan power van de Mercedes power unit. Want ook de coureurs met Mercedes-klantenmotor hebben het zwaar. Alle zes rijden zij buiten de top-10. Tot overmaat van ramp komt Vettel in aanraking met Albon. Dat helpt natuurlijk niet.

Finish

En dan is het alweer bijna over. Max Verstappen rijdt met gemak naar P1. Leclerc breekt het verzet van Sainz en gaat naar P2. Perez komt niet meer aan de staart van Russell, dus de top-4 starters finishen zoals ze begonnen. SP11 gaat van P13 naar P5 en maakt zo de schade van gisteren grotendeels goed.

Ocon neemt de plek van Alonso over en finisht op P6, voor Magnussen. Hamilton gaat in ieder geval nog voorbij aan Schumacher en pakt daarmee alsnog een puntje. Voor diezelfde Schumacher en Battery Voltas geldt dat ze wel in de top-10 eindigen, maar daar in de Sprint Kwalificatie geen puntjes voor krijgen. Buiten de top-10 krijgt Albonio nog een strafje van vijf seconden, waardoor hij terugvalt naar P16.

Terwijl Max Verstappen in een KTM X-Bow stapt en zijn petje verliest door de hoge snelheid, kijken wij vast uit naar de Grand Prix van morgen. Is het al morgen?

