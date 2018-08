Ecco, dit is de Lamborghini Aventador SVJ

Stiertje!

Lamborghini is de laatste dagen al flink aan het teasen geweest met de Aventador SVJ, maar over het algemeen laten we dit soort foto’s van ventieldopjes en dergelijke gaan. Nu is er echter een plaatje van de SVJ uitgelekt waarop de hele auto te zien is. Althans, je ziet ‘m van voren, dus de zijkant en achterkant zijn nog altijd een ‘mysterie’, maar je begrijpt wat we bedoelen.

De spirituele opvolger van de Miura SV Jota is op het web terechtgekomen via de Unica App, die alleen voor Lambo-eigenaren toegankelijk is. Een paar redactieleden hebben in het verleden al voorgesteld om als autoblog zijnde een Urraco te kopen zodat we direct toegang hebben tot deze hete nieuwsbron, maar volgens de spoilsports op de afdeling financiën weegden de voordelen daarvan niet op tegen de kosten. Stelletje beancounters.

Feitelijk kent de SVJ nu vrijwel geen geheimen meer. We weten zelfs al hoe snel het ding is op de ‘Ring. We verwachten dan ook spoedig een persberichtje met een paar stijlvolle foto’s van de SVJ in onze mailbox.