Max Verstappen is frusti voor thuisrace op Spa

En dat terwijl er nog geen meter gereden is.

Na vier weken rust speculeren over wie volgend jaar welk zitje inneemt, ontwaakt de F1 morgen weer uit haar zomerslaap. De vrije trainingen voor de Grand Prix van België staan dan namelik op de planning. Vele Nederlanders zullen weer afreizen naar het prachtige circuit in de Eifel in de hoop Max goed te zien presteren. Tot op heden is dat in vier pogingen om allerlei redenen overigens nog niet gelukt. Of nou ja, de achtste plaats voor Toro Rosso in 2015 was best knap, maar als verwend publiek hopen we inmiddels natuurlijk op meer.

De voortekenen zijn echter niet geweldig. Er hangt Max nog altijd een gridstraf boven het hoofd voor het wisselen van een MGU-K. Red Bull Racing zal inmiddels wel weten of dit moet gaan gebeuren, maar tot op heden wil het team alleen maar zeggen dat er in Italië veel onderdelen gewisseld zullen worden. Dan komt Renaults Spec C motor namelijk eindelijk tot inzet. Maar of Max voor de Grand Prix op zondag óók nog een straf moet incasseren wil nog niemand zeggen.

Tegenover RTL zegt Max echter wel wat anders over de motor. Red Bull maakt dit weekend gebruik van andere benzine, wat naar verluidt een pk of 10-15 extra oplevert. Maar gevraagd of het verschil nu ‘dertig of veertig pk’ is, zegt Max:

Of we dertig of veertig pk tekortkomen? Nee het is veel, veel, veel meer dan dat. Op deze manier werkt het eigenlijk gewoon niet.

Niet echt een lekker sentiment om het weekend mee aan te vangen dus. Maar wacht! Het is Spa! Kan er niet een bakje water vallen om Max alsnog aan de zege te helpen? Nou wat dat eerste betreft: jazeker. Ik heb al een keer eerder gezegd dat ik altijd sceptisch ben als men voor een raceweekend weer roeptoetert dat het gaat regenen, maar kwaliteits-Piet Paulusma’s claimen allemaal vrij consistent dat het zaterdag vrijwel zeker gaat regenen en dat de kans op een bui ook vrijdag en zondag aanwezig is. Dan kan Max dus even Senna gaan, niet?

#ONTHISDAY in 1985 at a rain-drenched Spa, Ayrton Senna won his 2nd #F1 GP and Lotus a landmark 75th race #BelgianGP pic.twitter.com/nJpSpDlA4l — Formula 1 (@F1) September 15, 2015

Mwah, als we denken aan Brazilië 2016 zou je zeggen van wel, maar wat we dit jaar van Red Bull Racing hebben gezien in het natte was niet best. Het voordeel is alleen wel: je ziet Max dan misschien niet winnen, maar als het regent loop je niet zo’n kreeftige kop op als ik vorig jaar deed in de stralende zon.