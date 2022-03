Echt helemaal niemand gelooft Mercedes nog

Niemand gelooft Mercedes.

Momenteel is men in Bahrein nog druk bezig met de laatste F1 testdag voordat -jawel- het seizoen volgend weekend écht begint. Dit is dus die laatste periode waarin je je wedstrookjes vorm kan geven om je epische kennis die je opdoet op autoblog omzet in klinkende munt. Vorige week was men natuurlijk al in Spanje bezig geweest. De gedachte daar was dat Ferrari er mogelijk goed bijzit. Uiteraard verwachten we ook van Red Bull en Mercedes weer veel. Williams lijkt een stapje gemaakt te hebben, maar verder waren er eigenlijk niet hele grote verrassingen. Zeker niet in de geest van een Brawn die opeens kneiterhard gaat of iets dergelijks.

Mercedes kwam deze week met een konijn uit de hoge hoed op de proppen. Waar het vorige week nog met vrij conventionele sidepods gereden had, kwam nu de ‘sidepodloze’ auto. De eerste schetsen waren spectaculairder dan de uiteindelijke daadwerkelijke auto. Daarop leek de auto een soort sigaar uit de sixties te worden. In het vleesch heeft de W13 wel degelijk gewoon sidepods, ze zijn alleen klein. Desalniettemin: Mercedes kiest duidelijk een andere benadering dan bijvoorbeeld Ferrari en Aston Martin, die met Dicke Backe rijden. Gaaf, want dergelijke variabiliteit in de ontwerpen hadden we onder het nieuwe, restrictieve reglement niet per se meer verwacht.

Nu is natuurlijk alleen nog de vraag, wie de juiste keuzes gemaakt hebben. Vandaag ziet het er goed uit voor Red Bull. Op moment van schrijven staan VER en PER eerste en derde voor de dag, gesplit door de Ferrari van Leclerc. Mercedes daarentegen zet de tijdlijsten nog niet echt in vuur en vlam, afgezien van een snelste dagtijd van Hamilton op de derde dag in Spanje. Wellicht belangrijker: de Mercedes lijkt bij vlagen ook ‘een handvol’.

Lewis Hamilton heeft dan ook laten vallen dat Mercedes wat hem betreft niet mee kan doen om de zeges in de eerste races van het jaar. Probleem is alleen dat echt helemaal niemand Mercedes meer gelooft. Zo reageert Max Verstappen cynisch bij kwaliteitspublicatie Formule1.nl:

Als een team bij de test goed voor de dag komt zeggen ze ‘oh, wij zijn geen favoriet’. Als het dan toch goed gaat, hoor je ‘we hebben het in een week zo goed omgedraaid, iedereen op de fabriek heeft hard gewerkt’. Maar vorig jaar seizoen was Mercedes toch ook enorm sterk. Max Verstappen, gelooft Mercedes niet

Ook Carlos Sainz gelooft geen ene chilipeper van Hamilton. Ferrari heeft kennelijk zelfs data waaruit blijkt dat Mercedes de laatste beetje van de motor niet gebruikt. Bij Autosport vertelt Sainz:

Ik denk dat dit typisch Mercedes is. Ze hypen andere teams, maar wanneer de eerste race begint, blazen ze het hele veld weg. Typisch. Als dit het eerste jaar was dat ze dit deden, had ik ze misschien nog geloofd. Maar dit doen ze nu al vijf of zes jaar en ze blijven ons vernietigen in de eerste race. Zoals je je kan voorstellen, geloof ik ze niet heel erg. We kunnen al lang zien wat ze doen. Carlos Sainz, gelooft Mercedes ook niet

En Alpine’s nieuwe teambaas Otmar Szafnauer is ook al sceptisch. Als hij gevraagd wordt door Martin Brundle of hij denkt dat Mercedes weer aan het zandzakken is, zegt Otmar:

Ik heb daar geen bewijs van, maar het is wel aannemelijk. Ze hebben het in het verleden in ieder geval wel gedaan, dus ik kan alleen afgaan op het verleden. Otmar Szafnauer, gelooft alleen in Asto…euhm Alpine

Echt niemand gelooft Mercedes dus nog. Jij wel? Laat het weten, in de comments!