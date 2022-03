Dit is de goedkoopste groene* Alfa Giulia Q van Marktplaats

Koop jij deze groene Alfa Romeo Giulia Q op Marktplaats?

De Alfa Romeo Giulia krijgt veel te weinig liefde van het kopend publiek. Stiekem is de Giulia nog steeds een van de best rijdende, zo niet dé best rijdende auto in zijn klasse. Het design is daarbij puik en hoewel het aloude cliché natuurlijk moeizaam sterft, lijkt de Giulia ook niet te kampen met bijzondere betrouwbaarheidsproblemen. Helaas wordt er voor elke 3-Serie, C-Klasse of A4 slechts een fractie van een Giulia verkocht. Dat is ook slecht nieuws voor de redactieleden die zitten azen op een lekkere okkazie. De auto’s die wel verkocht worden, houden namelijk ernstig goed hun waarde.

In 2020 kreeg de Giulia een facelift, die weinig veranderde aan het exterieur. Het interieur kreeg wel een upgrade en is nu qua materialen gewoon best prima in vergelijking met de andere premiums. De infotainment is geen iDrive, maar er is goed mee te leven en het schermpje is bovendien fraai verwerkt in het dashboard. Dat dash rust trouwens op een frame dat deels van hennep gemaakt is. Super duurzaam en premium dus. Maar dat was voorheen ook al zo. De facelift bracht wel wat anders nieuws mee: nieuwe kleurtjes.

Onder andere Ocra Lipari en Verde Montreal fleurden letterlijk het palet op. Nu lijkt deze Giulia Quadrifoglio dat fraaie groen te dragen…Maarrrrr…het is een wrapper de wrap. Puristen/Dino’s als ondergetekende vinden dat dan toch weer net een beetje jammer. Het is toch een beetje ‘nep’ op de een of andere manier. Onder de wrap is deze Giulia Q gewoon zwart, of Nero Vulcano, zoals Alfa Romeo dat noemt.

Desalniettemin, het ziet er zo wel fraai uit. Het interieur is uitgevoerd in zwart alcantara met leder. Dat is helaas, gek genoeg, af fabriek de enige optie. Een misser wat ons betreft, want een paar vierkante meter Italiaans leder was welkom geweest. Gelukkig fleuren rode details de zaak wel nog een beetje op. De vraagprijs van deze unit met 6.380 kilometers achter de rug is 112.500 Euro. Een nieuwe Giulia Q zonder opties doet je minimaal 124.900 Euro. Maar ja, daar moet je dan ook nog tot 2032 op wachten waarschijnlijk, terwijl dit exemplaar vandaag nog de jouwe kan zijn. Koop dan, of ga jij toch voor een M3?