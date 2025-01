Dit waren de bestverkochte sportwagens van Nederland

We kijken nog even naar de bestverkochte (lees: minst slecht verkochte) sportwagens van het afgelopen jaar.

We hebben al naar de bestverkochte merken en modellen gekeken en naar de grootste verliezers van 2024, maar we kijken ook nog even naar de bestverkochte sportwagens van het afgelopen jaar. Niet omdat het zo relevant, maar gewoon, omdat het leuk is.

Het aantal sportwagens waarvan er meer dan 10 verkocht zijn is sowieso maar heel beperkt, dus we achtten een top 5 meer dan voldoende.

5. Aston Martin DB12: 29

Op nummer vijf de nieuwe Aston Martin DB12, wat een doorontwikkeling is van de DB11. Daarbij is de V12 komen te vervallen. De DB12 moet het vooral hebben van een nieuwe neus en een compleet nieuw interieur. Dat valt in de smaak, want er zijn meteen 29 exemplaren op kenteken gezet. Niet verkeerd voor een auto met een vanafprijs van ruim 3 ton. Dit is ook beter dan de DB11 het ooit gedaan heeft. Daar werden er in het eerste jaar 24 van verkocht en in 2023 maar 4.

4. Ferrari 296: 31

Ferrari heeft een absoluut recordjaar achter de rug in Nederland. Er werden maar liefst 93 gloednieuwe Ferrari’s afgeleverd in 2024. De bestseller was de 296 GTB/GTS, waar er 31 van verkocht werden. Er zijn jaren geweest dat Ferrari überhaupt niet zoveel auto’s afleverde in Nederland. Voor iets meer dan 3 ton krijg je maar liefst 830 pk, dankzij de hybride aandrijflijn. Zeg nou zelf: dat is ook gewoon een goede deal.

3. Porsche 718 Cayman: 35

Met een vanafprijs van €121.847 (!) is de Cayman gewoon een dure sportwagen geworden, maar Porsche wist toch nog 35 exemplaren aan de man te brengen in Nederland. De Cayman was beduidend populairder dan zijn open broertje, want de Boxster bleef steken op 18 exemplaren.

2. BMW Z4: 100

Audi en Mercedes hebben dit segment de rug toegekeerd, maar de Z4 bewijst dat er toch wel wat te halen valt. Terwijl het model al 5 jaar op de markt is, wist BMW nog 100 exemplaren te verkopen. Dit staat in schril contrast met de Supra, waar er maar 3 van verkocht zijn vorig jaar. In totaal heeft BMW Nederland al 1.166 exemplaren verkocht van deze generatie Z4.

1. Porsche 911: 332

De nummer 1 kon natuurlijk maar één auto zijn: de 911 blijft heer en meester. De 911 is nog steeds ongekend populair voor een auto die in zijn goedkoopste vorm al bijna twee ton kost en vaak nog veel duurder is. In 2024 werden er 332 van verkocht in Nederland. Dat is wel minder dan in 2023, toen er maar liefst 497 verkocht werden. Maar dat was dan ook een recordaantal.

Headerfoto: Ferrari 296 GTS, gespot door @dadamphotography

Cijfers: Bovag