Volkswagen opent eigen snellaadnetwerk

Moet Tesla gaan oppassen, nu Volkswagen een eigen snellaadnetwerk begint?

De vork zit iets anders in de steel. Volkswagen gaat namelijk geen eigen snelladers aanbieden in Europa. Ze hebben immers een joint venture lopen met IONITY en dat is wel prima. Om daarnaast ook nog een eigen netwerk uit te rollen is wat te veel van het goede. Nee, voor dit verhaal moeten we naar China.

Daar heb je geen IONITY en Volkswagen is daarom in samenwerking met Xpeng een eigen snellaadnetwerk begonnen. Het eerste laadstation werd gisteren geopend. Met deze nieuwe joint venture willen beide autobedrijven snelladers uitrollen in 420 steden in heel China. In een later stadium gaan Volkswagen en Xpeng ook een eigen merk ontwikkelen voor snelladers.

Volkswagen leunt vooral op Xpeng voor deze samenwerking. Niet alleen is Xpeng de lokale partij in dit verhaal, het merk heeft al 1.790 snelladers opererende in China op dit moment. Door een joint venture aan te gaan kunnen beide autobedrijven hun krachten bundelen en nog sneller op grote schaal een snellaadnetwerk uitrollen.

In China zijn ze al behoorlijk ver met hun snelladers. Zo kunnen de vierde generatie laders van Xpeng laden met een snelheid van 480 kW. Daarmee lopen ze voor op de elektrische auto’s, tegenwoordig ben je al het mannetje als je auto 350 kW kan laden. Laat staan 480 kW.

Snelladen lijkt op tanken

Daar blijft het niet bij. De ontwikkelingen gaan namelijk keihard. Een kilometer laden per seconde? Geen probleem! Xpeng is sinds vorig jaar bezig met het uitrollen van de vijfde generatie snelladers. Deze kunnen een piekvermogen leveren van 800 kW. Geen elektrische auto die daar in de buurt van komt, maar als ze eenmaal zo ver zijn gaat het laden bijna net zo snel als tanken.

In 2023 investeerde Volkswagen een bedrag van 700 miljoen dollar in Xpeng. Daardoor hebben de Duitsers een belang van 5 procent in het Chinese autobedrijf. Deze joint venture is dan ook een logische volgende stap. Automerken die eigen snelladers aanbieden is niets nieuws, ook Lotus doet dat in China. (via carnewschina)