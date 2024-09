Echt waar: dit is de nieuwe Flying Spur (en niet de oude)

Bentley heeft wel heel weinig moeite gedaan om de ‘nieuwe’ Flying Spur er ook echt nieuw uit te laten zien.

We maakten onlangs kennis met de nieuwe Continental GT, dus de Flying Spur kon natuurlijk niet lang op zich laten wachten. De Continental was duidelijk een doorontwikkeling van de vorige, maar toch sprak Bentley van een nieuwe generatie.

De nieuwe Continental GT had ten minste nog nieuwe koplampen en achterlichten, maar het lijkt erop dat de nieuwe Flying Spur gewoon exact hetzelfde is gebleven. De Britten delen namelijk de eerste beelden van de nieuwe Flying Spur en we moesten wel drie keer kijken om te zien of het echt de nieuwe is. Als er aan de achterkant verschillen zijn, dan hebben wij ze niet kunnen ontdekken.

In de video is echter ook de voorkant te zien en daar kunnen we toch een verschil ontdekken. De voorbumper is iets anders vormgegeven. Daaruit moeten we afleiden dat dit inderdaad de ‘nieuwe’ Flying Spur is. Qua uiterlijk is er dus heel weinig nieuws. Je zou het niet eens een grondige facelift kunnen noemen, laat staan een nieuwe generatie.

Onderhuids gaat er wel wat veranderen: de Flying Spur krijgt – net als de vernieuwde Continental GT en de Panamera – de nieuwe V8 hybride aandrijflijn. Deze combinatie is goed voor maar liefst 782 pk en 1.000 Nm. De W12 gaat geen comeback meer maken, want van die motor heeft Bentley definitief afscheid genomen.

Dit is alleen nog maar een teaser, de officiële lancering volgt over een week. Maar eigenlijk kan Bentley de hele onthulling wel achterwege laten, want de aandrijflijn kennen we al en over het uiterlijk valt er dus ook niks te melden.