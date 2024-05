Voordelige Bentley Flying Spur is goedkoper dan een Golf

Deze voordelige Bentley Flying Spur is goedkoper dan de goedkoopste Golf. En je krijgt nog best een nette Nederlandse auto met niet al te veel kilometers.

Afgelopen week introduceerde Hongqi de Guoya. Een enorm slagschip met meer dan een paar Bentley-invloeden. Om heel eerlijk te zijn, die Guoya is een geweldig toffe auto, maar het blijft natuurlijk een Bentley-kopie. Waarom ga je dan niet voor een echte Bentley? Nou, misschien vanwege de prijs. De Hongqi zal met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid goedkoper zijn dan ’the real deal’.

Maar je kunt ook kiezen voor een auto die én goedkoper is én waar Bentley op staat. Check deze Bentley Continental Flying Spur die wij – niet geheel ontoevallig – vonden op Marktplaats. We vallen maar meteen even met de deur in huis, ze zijn tegenwoordig echt goedkoop aan het worden. Dit exemplaar dat je op deze pagina ziet, is niet eens de goedkoopste. Het is wel een origineel Nederlands exemplaar met een bescheiden (NAP) kilometerstand.

Voordelige Bentley Flying Spur

Nu zullen er kwade tongen zijn die zeggen: “Ja, maar dit is gewoon een Volkswagen met een Bentley-logo”. Dat is A. niet zo erg en B. niet helemaal waar. Ja, de basis is het platform waar Volkswagen ook gebruik van maakte voor de Phaeton. Dat was destijds ongeveer de beste auto ter wereld, dus waar zeuren we over?

Het is overigens een typische Audi-layout met de motor iets voor de vooras, de transmissie op de as (transaxle) en dan middels een Torsen-differentieel permanente vierwielaandrijving. Deze auto is niet bedoeld voor trackdays, maar voor hele lange ritten (en een tankpas van de zaak).

De configuratie is niet eens verkeerd. Het is een donkerblauw exemplaar met ivoor-kleurig leder erin. Verder zien we mooi hout en donkerblauw tapijt. Het geheel wordt afgemaakt door de kostbare en optionele BBS-wielen. Ja, deze Bentley Continental Fying Spur rolt op de lievelingswielen van vele redactieleden (in elk geval de gene die dit schrijft). Leuk weetje, de 5X112 wielen passen ook op een Audi of Volkswagen.

Instap- en topmodel in één

Het mooie is dat je vroeger geen instapper had. Een Flying Spur had gewoon die biturbo W12 of helemaal niets. Dat betekent een 6.0 W12 met twee turbo’s, goed voor 560 pk en 650 Nm. De 0-100 tijd is niet zo bijzonder met 5,6 seconden. Het is natuurijk een enorme massa die in beweging gezet moet worden. De topsnelheid is wel hilarischL 312 km/u!!!

Al dit moois kost je slechts 29.995 euro tegenwoordig! 30 mille! Voor een toplimousine met twaalfcilinder motor en alle mogelijke luxe die je toen kon krijgen. Kortom, pak de trein naar Schoorl en rij terug met deze schitterende Flying Spur! We leven in tijden dat een crisis-Golf 1.0 met handbak al 35 mille kost, dus wat dat betreft is het een koopje. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Uiteraard moet je wel eventjes luisteren naar Ome @wouter om te zien waar je op moet letten:

