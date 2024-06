Vierde generatie Continental GT Speed is helemaal officieel!

De vierde generatie Continental GT is een plaatje geworden.

Het was al een publiek geheim dat er een nieuwe Continental GT aan zou komen. Het succesnummer van de Britten is al jaren een vaste waarde in het gamma. Ondanks dat de huidige generatie zeker niet verouderd overkomt, achtte Bentley het tijd voor de vierde generatie Continental.

Wat? Vierde generatie Continental GT? Ja, eigenlijk wel. De eerste generatie kwam in 2003 en kreeg een minimale update in 2007. In 2013 volgde de tweede generatie, alhoewel dat een doorontwikkeling c.q. ingrijpende facelift was.

Die generatie kreeg in 2015 een facelift om in 2019 vervangen te worden voor een compleet nieuwe generatie. Het grootste verschil is de basis: geen Phaeton (eigenlijk Audi)-basis maar de Porsche Panamera als beginpunt.

Facelift of nieuwe generatie?

In technische zin is dit dus de eerste facelift van de tweede generatie, maar we zijn in een goede bui en doen met Bentley mee door het de vierde generatie Continental GT te noemen. Volgens Bentley is 63% van de onderdelen helemaal nieuw. De wijzigingen zijn relatief subtiel, maar absoluut zichtbaar. De koplampen zijn platter en hebben er een streep erdoor heen. Ook de achterlichten zijn platter dan voorheen. Het doet wat denken aan de Bacalar. Minder fraai zijn de uitlaten: geen ovale items meer, maar van die gekunstelde geïntegreerde exemplaren.

Naast de Continental GT coupé, lanceert Bentley eveneens de Continental GTC, de open variant. Het is niet vreemd dat Bentley deze meteen eventjes meeneemt, want er zijn voldoende markten waar de cabriolet populairder is dan de coupé. Logisch, mensen moeten wel kunnen zien dat je bovengemiddeld rijk bent of in elk geval super-overtuigend een monsterlening kunt afsluiten.

Interieur vierde generatie Continental GT Speed

Dan gaan we door met het interieur. Toch wel een beetje de reden waarom je een Continental GT koopt. Weinig merken doen interieurs zo goed als Bentley, dus het is belangrijk om deze voorsprong op de rest te behouden.

Welnu, het is nog altijd oogstrelend. Wel ziet het er ietsje opgeruimder uit dan voorheen. Qua vormgeving lijkt de vierde generatie trouwens als twee druppels water op de derde generatie, wat ons vermoeden voor een ‘flinke facelift’ alleen maar bevestigt.

Techniek

Was dat alles? Nee! Er is nog een hoop techniek te bespreken! Bentley is langzamerhand afscheid aan het nemen van de W12 en V8-motoren. De W12 zullen naar de eeuwige jachtvelden verdwijnen en de V8-motoren krijgen assistentie van een elektromotor. Is dit vreemd?

Nope: de Porsche Panamera is al jaren verkrijgbaar met PHEV-aandrijflijnen, dus eigenlijk is het best vreemd dat Conti het niet had. Sterker nog, de Flying Spur (in feite de sedan-versie van de Conti) kun je geruime tijd wél met een PHEV-aandrijflijn krijgen.

Dat is een eenvoudige V6, bij de vierde generatie Continental GT pakt Bentley wel groots uit, vooralsnog met een ‘Speed’-versie. Dat suggereert dat er een goedkopere versie onderweg moet zijn. De vierliter biturbo V8 en elektromotor zijn samen goed voor 782 pk en 1.000 Nm. De transmissie is de bekende achttraps PDK uit de Panamera. Daarmee kan ‘ie in 3,1 seconden naar 100 km/u sprinten, terwijl de topsnelheid 335 km/u bedraagt. Daarom spreek Bentley ook van een Ultra Performance Hybrid. Tegelijkertijd kun je 82 km geheel elektrisch rijden.

Kan ik de vierde generatie Continental GT nu wel betalen?

Dan de prijzen en beschikbaarheid. Dat is natuurlijk altijd eventjes rekenen geblazen voor de Nederlandse importeur. In dit geval is het wel een enorm voordeel voor ons Nederlanders dat de vierde generatie Continental GT een PHEV is, dat betekent dat de BPM niet exorbitant hoog is.

In het geval van de Flying Spur was de V6 PHEV zo’n 85 mille goedkoper dan de V8 (die weer 80 mille goedkoper was dan de W12). De Porsche Panamera Turbo E-Hybrid (die gebruik maakt van dezelfde techniek) kost precies 2 ton, dus we gokken op dik tweeënhalve ton voor de Continental GT Speed.

Meer lezen? Dit zijn de auto’s van de rode duivels! (niemand in Nederland leest dit artikel gezien de voetbalwedstrijd!)