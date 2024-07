Eindelijk weer een echte Bentley limo met 1.000 Nm

Een Bentley limousine met 1.000 Nm, jolly good sir!

Bentley’s zijn van origine altijd enorme koppelmonsters geweest. Met het exorbitante gewicht van de Britse wagens kun je het op zich ook wel gebruiken. Maar niets is lekkerder dan die enorme duw van onderuit die maar blijft gaan en gaan. Zeker sinds de Bentley Turbo R is koppel een beetje het USP geweest van het merk.

Vandaag hebben we weer een lekkere voor, want Bentley introduceert een nieuwe variant van de Flying Spur. Zoals jullie weten is de W12 Speed uit productie gegaan. De twaalfcilinder is met pensioen gegaan vanwege de immer stringenter wordende milieueisen.

Bentley-limo met 1.000 Nm

Daarom is er nu een nieuwe topmotor, de Bentley Flying Spur Ultra Performance Hybrid. Bentley zegt expres ‘Ultra Performance’ omdat het niet een hybride is om zuinig mee te rijden. Sterker nog, net als bij de Cadillac Escalade van gisteren weigert Bentley de verbruikscijfers door te geven. Heel raar. Het hart van de aandrijflijn is de 4.0 biturbo V8, gekoppeld aan een elektromotor.

Deze combinatie levert 150 pk méér dan de oude W12 Speed! Nice! Even voor de context, het vermogen is maar liefst 782 pk en het koppel van deze Bentley limo bedraagt 1.000 Nm. Op een volle lading (benzine en stroom gecombineerd) kun je 500 mijlen lopen. Dit is de ideale auto voor confrère @RubenPriest, want hij hoeft heel weinig te tanken. Handig is de CO2-uitstoot, die is slechts 40 gram per kilometer.

Een foto

Qua uiterlijk is het nog een klein beetje gissen. Bentley stuurt namelijk één foto mee. Kijk maar zelf op hun media-site. We hebben het even snel vergeleken met wat andere Flying Spurs en kunnen niet anders concluderen dat het ietsje afwijkt. Dat is ook niet gek, want een milde facelift zat er sowieso wel aan te komen.

Bentley combineert nu het nuttige met het aangename. We verwachten de opgefriste Bentley limo met 1.000 Nm over enkele weken in vol ornaat te zien. Misschien bij een evenementje zoals de The Quail tijdens Monterey Car Week?