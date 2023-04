De beste* variant van de Model 3 keert terug: 634 km!

Na aangekondigde facelifts en prijsverlagingen komt Tesla nu ook met een update voor het rijbereik van de Model 3 middels de terugkeer van een oude bekende.

Je kan in Nederland niet meer om de Tesla Model 3 heen. Toen deze net uitkwam wisten mensen niet hoe snel ze naar de dealer, eh, haven moesten rennen om er eentje te bemachtigen. Het lijkt erop dat de benjamin van Tesla een beetje inkakt, wat niet gek is gezien na een verleden van 6 jaar (waarvan de auto al 4 jaar in de verkoop is).

Er staat een reeks aan updates klaar voor de Tesla Model 3, waarvan we een aantal zaken al hebben kunnen melden. Een rasechte BREEK vinden we bij de nieuwe neus van de Model 3, die we middels een facelift binnenkort verwachten. Vind je de auto net te duur? Dan is de prijsdaling naar 41.990 euro wellicht goed nieuws voor je. Kan Tesla de auto dan nog verder verbeteren? Ja. Er komt een aandrijvingsversie terug en deze is beter dan ooit.

Long Range RWD

Dat is namelijk de Long Range RWD. Deze was lange tijd als versie te bestellen voor de Model 3, maar schittert nu in afwezigheid. Momenteel kun je Tesla’s kleinste bestellen als RWD Standard Range, AWD Long Range en AWD Performance. De RWD heeft 491 km rijbereik en de Long Range 602 km. Zoals bij vele elektrische auto’s vreet die extra motor op de vooras wel wat rijbereik. Vandaar dat de Long Range RWD de nieuwe koning rijbereik wordt. Deze krijgt namelijk 634 km rijbereik. Ook is ‘ie goedkoper dan de AWD-varianten, met een vanafprijs van rond de 47.000 euro. De perfecte middenmoter in de line-up.

Zakelijk

Snel dus naar de configurator van de Model 3 waar je de nieuwe Long Range RWD… niet kunt vinden. Het gaat namelijk om een model puur gericht op de zakelijke markt. De enige manier waarop je de nieuwe RWD Model 3 kunt krijgen is via Tesla for Business of leasemaatschappijen die de auto wel krijgen.

De grootste actieradius voor relatief gezien het minste geld, opgestapeld op een aankomende facelift en een verlaagde vanafprijs. Je kunt wel stellen dat de Tesla Model 3 weer de spotlight pakt.