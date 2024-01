Echt waar: er komt een leuke elektrische cross-over

We staan niet te springen om nog meer elektrische cross-overs, maar deze Abarth is stiekem toch wel interessant.

Het modellengamma van Abarth is altijd heel overzichtelijk geweest. Dat is op dit moment niet anders, want ze hebben in Europa maar één model in de aanbieding: de Abarth 500e. Er is echter een tweede Abarth op komst, waar we nu een voorproefje van krijgen.

Stellantis Motorsport

In tegenstelling tot de Abarth 500e is de nieuwkomer ontwikkeld met behulp van Stellantis Motorsport. Die afdeling is verantwoordelijk voor alle raceactiviteiten binnen Stellantis (onder andere WRC, WEC en Formule E). En nu gaan ze zich dus ook met straatauto’s bemoeien.

Abarth 600e

Abarth noemt in het persbericht nog geen naam, maar op basis van de foto’s is dat makkelijk te raden. Het gaat om een Abarth-versie van de Fiat 600e. Het betreft dus een cross-over, ook al kan de auto op de foto’s ook doorgaan voor een hatchback.

Vermogen

Abarth verklapt alvast het vermogen: de hete 600e krijgt 240 pk, en daarmee wordt het de krachtigste Abarth ooit. Nu zegt dat niet heel veel, want het oeuvre van Abarth bestaat voor uit kleine en lichte auto’s die niet veel vermogen nodig hebben. Een Fiat 600e weegt ruim 1.400 kg, dus dan heb je nu eenmaal wat meer vermogen nodig.

Overigens is een 600e niet enorm veel zwaarder dan een 500e, terwijl de Abarth 600e wel flink meer vermogen heeft. De Abarth 500e heeft namelijk maar 155 pk. Reken er dus op dat de Abarth 600e een klap sneller zal zijn, ondanks de extra kilo’s.

Perfo-platform

De Abarth 600e moet niet alleen sneller zijn dan de Abarth 500e, maar ook sportiever. Deze auto staat namelijk op een nieuwe versie van het eCMP-platform, genaamd het ‘Perfo-eCMP-platform’. Dit is dus ontwikkeld in samenwerking met Stellantis Motorsport.

Met het Perfo-platform heeft de Abarth 600e onder meer een sportief afgesteld onderstel en een speciaal sperdifferentieel. Verder krijgt deze auto grotere remschijven en nieuw ontwikkelde banden.

Leuke elektrische cross-over?

‘Sportieve’ EV’s moeten het vaak alleen hebben van meer vermogen, maar Abarth lijkt in dit geval toch wat beter hun best gedaan te hebben. Wij zijn dus benieuwd. Misschien kan het toch, een leuke elektrische cross-over…

Wanneer de Abarth 600e zijn opwachting gaat maken wordt helaas nog niet vermeld. We moeten dus gewoon even rustig afwachten.