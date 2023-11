Nieuwste elektrische cross-over komt NIET uit China

Ook Amerikanen zijn inmiddels volop bezig met elektrische cross-overs.

Als je wil dat je merk er nog toe doet anno 2023 moet je natuurlijk een elektrische cross-over in je gamma hebben. Dat is inmiddels bij zo’n beetje alle Europese merken het geval en daarnaast is er nog een enorme hoeveelheid elektrische cross-overs uit China. En de Amerikanen? Ook die doen mee.

De traditionele Amerikaanse merken liepen natuurlijk niet voorop met EV’s, maar bij GM is het roer inmiddels om. Chevrolet presenteerde al de Equinox EV en de Blazer EV, terwijl we van Cadillac de Lyriq, de Celestiq en de Escalade IQ te zien kregen. En dan is er natuurlijk ook nog de Hummer EV, niet te vergeten.

We krijgen nu alweer het volgende model in het elektrische offensief van GM voorgeschoteld: de Cadillac Optiq. Met dit model wordt het gamma juist naar onderen uitgebreid. De Optiq is namelijk een cross-over die onder de Lyriq komt te staan. Daar was nog genoeg ruimte, want de Lyriq is bijna 5 meter lang.

Voor de Amerikanen is de Optiq een compacte SUV, maar waarschijnlijk is ‘ie alsnog vrij groot. De precieze afmetingen hebben we nog niet, maar de auto gaat qua formaat waarschijnlijk in de buurt komen van de Mercedes EQE SUV.

Net als de andere EV’s van Cadillac is de Optiq geen muurbloempje qua design. Ook bij deze auto zien we opvallende verticale koplampen. Daarnaast heeft de Optiq gespleten achterlichten. Weer eens wat anders dan gespleten koplampen. Wat verder opvalt zijn de strepen op de achterste zijruiten, die een beetje doen denken aan Citroën.

Dit is nog niet de volledige onthulling, dus we moeten het helaas nog doen zonder interieurfoto’s of specificaties. Die volgen pas volgend jaar, als de auto in vol ornaat onthuld zal worden. Of de auto naar Europa ook naar Europa komt is nog niet bekend, maar het zou zomaar kunnen. De Lyriq heeft namelijk ook al zijn opwachting gemaakt in Europa.