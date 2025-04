Je raadt nooit welk merk een G-Klasse-rivaal gaat bouwen

En nee, het is niet Tesla, al zou de grote X op deze G-Klasse-rivaal dat wel doen vermoeden.

Mercedes heeft eindelijk bedacht dat de G-Klasse ook maar eens elektrisch moet. De auto van formaat zeecontainer zal natuurlijk vrij snel haaks staan op het idee van een zuinige elektrische ‘schone’ auto. Je loopt dan snel het risico om de fout te maken die GM maakte met de Hummer: het klinkt geinig, maar onder de streep heeft dat merk de minst efficiënte EV van het moment gebouwd. Oei.

G-Klasse-rivaal

Enfin, de elektrische Mercedes G dus. Logischerwijs zou dat de EQG worden, maar hij heet ‘G 580 with EQ-Power’. Daarmee betreedt Mercedes een opkomende markt, die van de elektrische offroader. Die loopt mooi parallel aan de wereld van elektrische pickups, wij denken vrij snel aan een Rivian bijvoorbeeld. Er is nog een merk dat het gaat proberen. En wij hadden het niet verwacht als we de teaserplaatjes zien.

MG

De volgende bonkige, hoekige en ietwat overbodig grote elektrische SUV wordt namelijk een MG! En wel een vervolg van de Cyber-serie. Na de Cyberster, een elektrische roadster, krijgt deze SUV ook een Cyber-naam. Namelijk MG Cyber X. Helaas heeft MG niet echt historie om op terug te vallen met deze offroader, want dat bouwde MG Rover nooit. Ja, de Range Rover, maar die bestaat natuurlijk nog.

Design

We krijgen in eerste instantie een idee van het design van de MG Cyber X. Wat we zien doet ons wat denken aan de nieuwe Toyota Land Cruiser, maar dan iets meer futuristisch. MG belooft dat het een baanbrekend ontwerp wordt voor het werk, maar dankzij een LED-balk voor en achter en een lichtgevend logo worden wel bekende trends gebruikt. Qua proporties wordt het een lekker gedrongen jeep, wat het hopelijk een leuk ding maakt.

Gezien MG’s natuur en hun toekomstige ambities -en het feit dat de Cyberster ook volledig elektrisch was- is de kans groot dat de Cyber X weer een EV wordt. Met wat voor aandrijflijn precies moet nog even blijken. MG wil de Cyber X gebruiken om een nieuw arsenaal EV’s uit te brengen, met belangrijke updates voor reeds bestaande modellen en nieuwe modellen om de gaten op te vullen. De productieversie van de Cyber X wordt begin mei onthuld op de Shanghai Auto Show.