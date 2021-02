Is dit de ultieme Porsche-collectie? - Autoblog.nl

Als je van recente Porsches houdt, komt dit waarschijnlijk aardig in de buurt.

Vraag een Porsche-liefhebber naar zijn favoriete Porsche van de afgelopen twintig jaar en de kans is groot dat ‘ie er tussen staat op de bovenstaande foto. Voor menig Autoblog-lezer zou het een absolute droom zijn om één van deze auto’s te bezitten (of om er überhaupt een keer in te rijden), maar er is dus iemand die ze gewoon allemaal in zijn garage had staan.

We zeggen ‘had’, want deze Porsche-collectie (die in handen was van een Zwitserse verzamelaar) gaat nu onder de hamer. Waarom de verzameling verkocht wordt is niet bekend, maar feit is dat RM Sotheby’s dit fraaie groepje deze maand gaat veilen. We gaan de auto’s even allemaal langs, te beginnen met de oudste.

Porsche 993 Turbo Cabriolet (1995)

Deze collectie met hedendaagse Porsches bevat één auto die nog net oud genoeg is om tot de luchtgekoelde 911’s gerekend te kunnen worden. Het is niet de eerste de beste 993: het betreft namelijk een Turbo Cabriolet. Terwijl een 911 Turbo Cabriolet tegenwoordig vrij normaal is, was het in 1995 een zeer exclusieve auto. Er zijn er namelijk maar veertien gebouwd, wat dit meteen de zeldzaamste auto van deze Porsche-collectie maakt.

Porsche Carrera GT (2004)

De meest schreeuwerig auto van het groepje (in de positieve zin des woords) is zonder twijfel deze fantastische Carrera GT. Natuurlijk vanwege de V10, maar ook vanwege het feit dat dit exemplaar uitgevoerd is in de kleur Fayence Yellow. Het enige minpuntje is dat het een Amerikaanse uitvoering is, maar dat zien we graag door de vingers.

Porsche 997 Sport Classic (2010)

Een van de zeldzaamste versies van de 997 is de Sport Classic, die gelimiteerd was tot 250 stuks. Met de ducktail en de Fuchs-velgen is het een geslaagd eerbetoon aan de Porsche 911 Carrera RS.

Porsche 997 GT2 RS (2010)

De 997 heeft heel wat versies gekend, maar de GT2 RS was toch echt de ultieme versie. Met 620 pk op de achterwielen was het een beest van een wagen. Blijkbaar was de eigenaar van de collectie hierdoor enigszins geïntimideerd, want er is maar 6.000 km met deze wilde Porsche gereden.

Porsche 918 Spyder (2014)

Hypercars zijn vaak nogal druk qua design, maar de 918 is voor hypercar-begrippen erg clean. De uitvoering draagt daar zeker aan bij. In de kleur Liquid Chrome Blue Metallic met zilverkleurige velgen is het naast een bloedsnelle auto ook gewoon een erg fraaie verschijning.

Porsche 911 R

De 911 R staat niet alleen bekend als een rijdersauto pur sang, maar ook als een berucht investeringsobject. Helaas was deze verzamelaar een van de personen die een Porsche 911 R kocht om er vervolgens niet mee te rijden. De kilometerteller staat op een bedroevende 2.800 km. Desondanks kunnen we niet ontkennen dat meneer smaak had, want veel mooier dan dit gaat een 911 van de 991-generatie niet worden.

Porsche 991 GT2 RS (2018)

Er zijn tot op heden twee generaties Porsche 911 GT2 RS geweest en die zijn allebei aanwezig in de collectie. Naast een 997 GT2 RS is dus ook de 991 GT2 RS van de partij. Dit exemplaar is uitgevoerd in de fraaie PTS-kleur Azzurro California Metallic. Dat is echter niet het meest opvallende aspect aan deze GT2 RS. Dat is namelijk de spoiler, die schittert door afwezigheid.

Over afwezigheid gesproken: missen jullie nog moderne Porsches in deze verzameling of is dit inderdaad de ultieme Porsche-collectie? Zegt u het maar!

Foto’s: RM Sotheby’s