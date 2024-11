Een Abarth gaat nooit meer knetteren!

Synthetisch knetteren misschien, maar dat is het ook wel voor het elektrische Abarth.

Bij Abarth denk ik aan de toffe 124 Spider en natuurlijk de talloze 595-modellen. Voorzien van een schattige verpakking met een knetterende uitlaat. Op een leuke manier dan hè.

Met de nieuwe elektrische Abart 500e gaf het Italiaanse merk alvast een voorproefje op de toekomst van het merk. Een toekomst die mogelijk het succes van het verleden niet weet te herhalen. Kijk maar hoe populair de elektrische Abarth is.

Tegenover Autocar heeft Gaetano Thorel, hoofd van Fiat en Abarth Europa, gezegd dat Abarth enkel en alleen nog elektrische modellen op de markt gaat brengen. In tegenstelling tot Fiat is Abarth dus een volledig elektrisch merk. Een gewaagde zet, want dat is helemaal geen garantie voor succes. Kijk maar naar de Fiat 500e en het stilleggen van de productie van dit model. Keer op keer.

De 500e was het startsein voor de nieuwe toekomst van het Italiaanse merk. Daarna volgt de grotere 600e. Gefocust op de Italiaanse markt, zegt de topman dat wegenbelasting door een hot hatch met verbrandingsmotor al gauw tussen de 1.000 en 2.000 euro per jaar kost. Daarom zou het beter zijn om een compacte elektrische ‘hot’ hatch aan te bieden volgens hem.

Of Abarth net als Alpine ook zelfstandig modellen gaat maken? Absoluut niet het geval, aldus Thorel. Het DNA van Abarth is bestaande auto’s pittiger maken en aan dit recept blijven ze vasthouden.

Oké duidelijk. Weet je nu welke kant Abarth op gaat en wat je kunt verwachten de komende jaren. Of deze gewaagde strategie ook zijn vruchten gaat afwerpen is nog maar de vraag.