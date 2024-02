Gelekte Abarth 600e toont een aardig dik bommetje

De Abarth 600e wordt in vol ornaat gespot op de Italiaanse straten en het belooft een lekker dikke crossover te worden.

Met de Abarth 500e bewijst Fiat dat een elektrische hot hatch best kan werken, je moet het alleen even tijd geven en accepteren dat het vergelijk met een benzine-auto vrij snel spaak loopt. Wat dat betreft heeft de Abarth 600e het makkelijk. Er is namelijk nog nooit een crossover geweest waar Abarth hun plasje over kon doen. De Abarth 600e kun je dus gewoon op zichzelf zien en laten we wel wezen: het heeft potentie om een geinig bommetje à la Hyundai Ioniq 5 N te worden.

Abarth 600e gelekt

We moeten nog heel even wachten totdat Abarth officieel het doek trekt van de 600e, maar door de wondere wereld van Italiaanse opnames op de openbare weg hebben we al beeld van de te onthullen crossover. Italianen lijken nog steeds te geloven dat als je het (lief) vraagt, omstanders echt wel die foto of video verwijderen en niet op Facebook, X of Instagram zetten. Om hem vervolgens weer uit de prullenbak te halen en op Facebook, X of Instagram te zetten.

Zo landde het beeld van de Abarth 600e bij CocheSpias en zien we de auto al ‘in vol ornaat’. Toegegeven, de hoek helpt niet, maar we kunnen al wat conclusies trekken. Zo lijkt er weer een speciaal kleurtje gekozen te zijn, naast de limoen/citroen-explosie van de 500e. Dit keer is er gekozen voor paars. Ook zit er een dikke voorsplitter op en een eveneens dikke achterspoiler. Dat doet ons op een goede manier denken aan de eerdergenoemde Hyundai Ioniq 5 N.

We moeten nog heel even geduld hebben voor de officiële onthulling van de Abarth 600e, maar we zijn voorzichtig enthousiast over de elektrische sport-crossover.