Jazeker, toekomst Abarth 695 bekend

We weten wat de toekomst is van de Abarth 695. En we hebben nieuws in de vorm van de Abarth 695 75° Anniversario.

Aan alle leuke dingen komt een einde. Vorige week kon je exclusief bij Autoblog lezen dat de Fiat 500 uit productie gaat, evenals de Fiat 500X. In de commentsecties waren er mensen die vroegen hoe het zat met de Abarth-versie.

Nou, daar hebben wij een antwoord op: ook de Abarth 695 gaat uit productie! Helaas, helaas. Nu is dat natuurlijk geen verrassing. De Abarth 695 is natuurlijk een snelle en heftige variant op basis van de Fiat 500.

Als de basisvariant niet meer gemaakt wordt, heb je ook geen snelle versie. Overigens hoef je niet te treuren, want er is natuurlijk wel een elektrische Abarth 500e, wat in feite de opvolger is.

Abarth 695 75° Anniversario

Uiteraard viert Abarth het einde van de 695 wel. Dat doen ze met de Abarth 695 75° Anniversario. De auto viert niet alleen het einde van de 695, maar ook de 75e verjaardag van het merk Abarth.

Je kan de Abarth 695 75° Anniversario herkennen aan een paar kekke features, zoals de gouden 17 inch wielen, de gouden stickers en de Lexus-esque uitlaten aan de achterzijde. Voor elke cilinder is er één uitlaat. Overigens zijn die uitlaten niet helemaal uniek voor de Abarth 695 75° Anniversario, we zagen ze ook op andere special editions van Fiats pretletter.

Motor

De motor is de 1.368 cc (onthoud dat getal) grote viercilinder turbo die 180 pk en 250 Nm levert. Via een handbak (slechts vijf versnellingen) worden de krachten op de voorwielen gesmeten. Als je goed de grens tussen grip en slip kunt aanvoelen, kun je in 6,7 seconden de 100 km/u halen.

De topsnelheid bedraagt 225 km/u. Ze zien je al voorbij aankomen als je met die snelheid aankomt denderen op de A3. Om te zorgen dat je op dat beruchte stuk snelweg niet alle kanten op stuitert, zijn er Koni FSD-dempers aanwezig.

Toekomst Abarth 695 helaas bekend

Uiteraard zijn er ook nog wat interieur-items die de Abarth 695 75° Anniversario bijzonder maken. Zo is het dashboard van Alcantara. Dat materiaal zien we ook terug op de Sabelt-sportkuipen, uiteraard met logo’s en borduurwerk (ja, er staat 75° Anniversario).

Apple CarPlay en Beats Audio zijn standaard. Abarth gaat er (let op) 1.368 exemplaren van maken. Precies, voor elke kubieke centimeter één Abarth. Daarna is het over en uit.