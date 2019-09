Een bijzonder moment: A Star El-Born

Flauwe woordgrappen zijn flauw. Deze rode schicht is echter bloedserieus.

Iedereen weet dat onder de Volkswagen Group meer merken vallen. Bekende autofabrikanten als Audi, Bentley, Lamborghini, Skoda en Porsche vallen ook onder de vlag, evenals het Spaanse Seat.

Met de meeste merken had Volkswagen veel succes, maar met Seat modderde het concern een beetje aan. Niet dat er iets mis was met de auto’s, integendeel. Je kreeg prima waar voor eens schappelijk bedrag. Het was meer de brand identity waar het merk naarstig naar op zoek was. Maar het lek lijkt boven te zijn. MPV-achtige auto’s als de Altea en Alhambra hebben het veld geruimd ten faveure van crossovers als de Arona, Ateca en Tarracco. Seat heeft nu zelfs zijn eigen submerk: Cupra. Seat zou het er bij kunnen laten, maar de Spanjaarden zetten in op elektrische mobiliteit.

Ditmaal in de vorm van de Seat El-Born. Seat noemt zijn auto’s veelal naar een Spaanse plaats, maar ditmaal heeft men gekozen voor een dorpje in Zuid-Limburg, lijkt het wel. Zonder gekheid: de Seat El-Born is een auto die we bloedserieus moeten nemen. Het is in feite de Seat-versie van de Volkswagen ID-3. De auto staat op hetzelfde MEB-platform. Onder de kap huist een elektrische motor met 204 pk. Deze motor wordt voorzien van energie dankzij een accupakket van 62 kWh.

Daarmee moet je in 7,5 seconden de 100 km/u aantikken vanuit stilstand. Wellicht is het veel belangrijker dat je op een volle accu 420 km kunt halen volgens de WLTP-cyclus. Nog een voordeel is dat de Seat er wat frivoler uitziet dan de wel erg zakelijke Volkswagen ID3. Het is nu nog een concept, maar verwacht de productieversie zeer snel.