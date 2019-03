De el-Born is een nieuw begin voor SEAT

De elektrische toekomst op zijn Spaans.

Er is grote verdeling in Genève dit jaar. Of moeten we zeggen, Genèv-e. Fabrikanten trekken namelijk alles uit de kast voor de meest extravagante hypercars, of proberen juist groot te denken met betaalbare elektrische modellen. De perceptie van goedkoop is vreemd voor elektrische auto’s, want de Kona Electric of een Tesla Model 3 voor ongeveer 45 mille, behoren tot de goedkoopste nieuwe elektrische auto’s. Nog heel even voordat VAG vol in de aanval gaat met betaalbare modellen. Het eerste productiemodel van die aanval is de el-Born, van SEAT.

Het is voor de verandering geen crossover. Maar net zoals de meeste eco-auto’s is de el-Born qua styling een apartje. Het doet wat denken aan de Altea van tien jaar geleden, maar dan met scherpere lijnen en in de huidige huisstijl van SEAT. Alles voor de Cw-waarde, maar het geheel doet nogal denken aan een rivaal voor de SEAT, de Opel Ampera-e. Technisch is de el-Born geen verrassing voor degene die het recente VAG-nieuws hebben gevolgd. De woorden ‘elektrisch’, ‘VAG’ en ‘MEB-platform’ worden vaak in één adem genoemd en de el-Born valt inderdaad onder alledrie. Ter bevestiging: dat betekent een 62 kWh-accupakket, 204 pk en een actieradius van 420 km volgens WLTP.