Officieel: hier is de Volkswagen ID.3

Het wachten is voorbij.

Eindelijk is het voor Volkswagen de hoogste tijd om een nieuw ‘revolutionair’ model te onthullen. Na de Kever en de Golf wil het merk met de ID.3 opnieuw een grote verschuiving teweeg brengen. De ID.3 moet de nieuwe elektrische auto worden van de massa en daarmee het gras wegmaaien voor de voeten van Tesla. In dit artikel lees je alles dat je moet weten over de Volkswagen ID.3.

Het ontwerp van de ID.3 is al enigszins bekend bij het grote publiek. De fabrikant heeft in mei al de eerste beelden getoond van de auto, alhoewel hij toen nog was voorzien van een psychedelische livery. Die livery trekt Volkswagen er vanavond vanaf. Hiermee komt een toch wel heel fraai autootje tevoorschijn. Het is het soort design waarvan je direct kan zien dat het om een elektrisch model gaat, maar niet de wenkbrauw hoeft op te trekken uit afkeer.

Het gevoel dat de ID.3 eigenlijk best wel een smakelijk autootje genoemd mag worden, wordt eens te meer versterkt door de techniek. Over rijbereik e.d. spreken we weldra, voor nu kijken we even naar de eenvoudige dingen. De op het MEB-platform gebaseerde ID.3 heeft niet alleen een vrij laag zwaartepunt, Volkswagen heeft de ééntrapstransmissie, de aansturing en de elektromotor stuk voor stuk in de achteras verwerkt: jawel, dit is een achterwielaandrijver.

Drie keuzen voor rijbereik

Direct bij de introductie van de ID.3 levert Volkswagen zijn eerste auto in de ID-lijn in drie verschillende configuraties. De ID.3 komt aanvankelijk met 45 kWh, 58 kWh en 77 kWh batterijpakketten op de markt. Respectievelijk bedragen de reikwijdtes 330 km, 420 km en 550 km. De ‘medium’ zit hiermee in de buurt van de duurdere Tesla Model 3 Standard Range Plus, laatstgenoemde komt in het vaarwater terecht van de Model 3 Long Range. Wel geeft Volkswagen toe dat het rijbereik in de praktijk door lang niet alle bestuurders gehaald zal kunnen worden. De ID.3 krijgt twee motoren. De lichtste versie heeft 150 pk, de twee versies daarboven hebben 204 pk.

De ID.3 is uiteraard op verschillende manieren, maar wie een lader van 100 kW gebruikt, vult zijn EV in een halfuur tijd terug op naar een rijbereik van 290 km.

Interieur

Van binnen is de ID.3 ondoorgrondelijk een Volkswagen. Daarmee bedoelen we simpelweg dat het interieur niet zoveel afwijkt van de modellen die het vandaag de dag produceert. Het ziet er allemaal redelijk vertrouwd uit. Wel is de ID.3 voorzien van een net aantal schermen: één 10,1 inch scherm middenin het dashboard en een kleinere versie achter het stuur. Volkswagen probeert overigens lekker hip te doen met de pedalen.

Qua formaat is de ID.3 redelijk vergelijkbaar met de Golf (4,26 m lang, 1,81 breed, 1,55 m hoog) maar het is binnenin de auto waar het grote verschil wordt gemaakt. Volkswagen noemt het een ‘open space’-interieur, waar vijf zitplaatsen bijzonder veel ruimte moeten hebben. Later zullen we zelf ondervinden in hoeverre deze claim klopt, maar de bagageruimte van 385 liter is in ieder geval netjes.

Nederlandse prijzen zijn vooralsnog niet bekendgemaakt. Wel weten we dat de ID.3 in Duitsland minder dan 30.000 euro kost en dit bedrag voor ons niet veel hoger zal uitvallen. De ID.3 komt halverwege volgend jaar in Nederland op de markt als 1ST. Dit is een introductiemodel met een rijkere uitrusting en 420 km rijbereik. Het model moet ongeveer 40.000 euro kosten in Nederland. Daarna volgen de overige uitvoeringen.

