Gave Defender-versie heeft een voordeel in Nederland

De kentekens die erop mogen zijn geel, en toch ook niet.

Dat de New Defender in twee smaakjes komt, de 90 (driedeurs) en de 110 (vijfdeurs), dat weten we. Land Rover heeft echter nog een trucje bewaard, wat voor ons Nederlanders goed uit kan komen. Op de beursvloer in Frankfurt staat naast een rits Defender 90’s en 110’s een Defender met steelies en een gesloten achterruit. Dat is de Defender Commercial. En ja: deze heeft geen achterstoelen maar een laadbak. In Nederland betekent dit dat je de auto op grijs kenteken mag zetten.

Daarmee is het niet het busje wat je verwacht. Voor ondernemers die een leuke image-builder met hun reclametekst erop willen, zonder daar fiscaal te veel last van te hebben, lijkt ons dit een leuke uitkomst. Natuurlijk kun je de Commercial een beetje verder aankleden, maar de witte stalen velgen hebben ook zo hun charme.

De prijs laat zien wat er gedaan wordt met slurpers als de Defender. De Defender 90 kost namelijk 94.300 euro, terwijl de Commercial 46.370 euro op zijn prijskaart heeft staan. Het is niet de schoonste bus en al helemaal niet de grootste en/of goedkoopste, maar voor de techniek die je krijgt is de Defender niet alleen best een leuke optie, ook een hele unieke. Oh, en laat die steelies er gewoon op. Vinden we allemaal leuk.