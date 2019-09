Ford Kuga maakt Europees showdebuut

Deze gaan we veel zien op Neerlands Asfalt.

Je zou het niet zeggen, maar we zijn alweer aanbeland bij de derde generatie van de Ford Kuga. De eerste generatie had een enorm succes moeten zijn, maar de auto werd iets te hoog in de markt geplaatst: enkel dikke motoren en luxueuze uitrusting. Leuk voor aspirant Volvo-klanten, dat dan weer wel.

Gelukkig deed zijn opvolger het zijn aanzienlijk beter. De auto was dan ook in veel meer (betaalbaarder) uitvoeringen te krijgen. De derde generatie Kuga is een echte ‘wereldauto’. Overal ter wereld wordt de Kuga verkocht. Zelfs de Amerikaanse uitvoering is bijna identiek, op de naam (Escape) na, dan.

Qua design is de nieuwe Kuga minder uitgesproken dan voorheen. Dat is op zich wel jammer, maar begrijpelijk. Ford wil natuurlijk een breed publiek aanspreken met deze auto. De Kuga is verkrijgbaar met meerdere hybride aandrijflijnen. Zo is er een plug-in hybride met dieselmotor en een zogenaamde Mild Hybrid met benzinemotor. Voor degenen die geen elektropower wensen is er goed nieuws, er komt ook een 1.5 EcoBoost met 120 of 150 pk. Ook zijn er er twee diesels (120 pk of 180 pk).