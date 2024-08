Deze X3 heeft dezelfde wielbasis als een X5

Een X3 met de wielbasis van een X5, een gat in de markt!

Het blijft een bijzonder fenomeen: de obsessie van Chinezen met wielbasis. In Europa zijn alleen de absolute topmodellen leverbaar met een verlengde wielbasis, maar in China is er bij zo’n beetje alle modellen wel markt voor een verlengde versie. Ze rijden nog net niet rond in MINI’s met een verlengde wielbasis.

BMW voorziet graag in deze behoefte en heeft al de nodige verlengde versies voor China gebouwd. Zo was er al een X5 met lange wielbasis en een X1 met lange wielbasis. Gek genoeg was er nog geen X3 met lange wielbasis. Daar zaten de Chinezen natuurlijk met smart op te wachten.

China vraagt, BMW draait, want vandaag presenteren ze de X3 L. De wielbasis is met 11 centimeter toegenomen tot 2,975 meter. Toevallig is de wielbasis daarmee op de millimeter gelijk aan die van de BMW X5. De totale lengte blijft nog wel onder die van de X5, met 4,865 meter.

De X3 L is leverbaar met twee motorvarianten, die bij ons allebei niet leverbaar zijn. Het gaat om X3 25L xDrive met 190 pk en de X3 30L xDrive met 258 pk. We adviseren die laatste, want 190 pk is toch een beetje karig voor een auto met de wielbasis van een X5.

De BMW X3 L is voor en door China, want de auto wordt gebouwd in Shenyang, een fabriek van de BMW-Brilliance joint-venture. Van eventuele importheffingen zal deze auto dus geen last hebben.