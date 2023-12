Hier, de BMW X3 M die we nooit kregen

BMW durfde pas bij de derde generatie X3 een M (F97) te bouwen. Hoe eentje van de E83-generatie eruit had gezien, dat weten we door dit gave project.

BMW is niet perse de grondlegger van het de SUV-gekte, maar dat BMW gekke dingen durfde te doen met hun X-gamma heeft wel een slinger gegeven aan de SUV-wereld van vandaag de dag. De X5 was samen met de Mercedes M-Klasse en de Range Rover een auto waar de offroad-capaciteit ondergeschikt raakte aan het zijn van een lifestyle-dingetje voor in de stad.

BMW X3

BMW was ook één van de eersten die aanvoelde dat een SUV dan ook meer is dan een terreinwagen en met de introductie van de eerste X3 werd dan ook officieel gesproken van een Sports Activity Vehicle. Een koning in het onverharde was de X3 niet en dus was de grote grondspeling alleen om je hoger in de auto te laten zitten. Heeft dat gewerkt? Loop even een rondje door je buurt en kom dan terug.

X3 M

Er is dus een tijd geweest dat BMW een beetje voorzichtig was met hun SUV’s en crossovers. Het merk vertikte dan ook hun heilige M zich te laten ontfermen over een SUV of SAV. Er is dan ook nooit een X5 M (E53) geweest, pas bij de E70-generatie wilde BMW kijken of het wat werd. Het antwoord daarop was ja en sindsdien is vrijwel alles van BMW van een M-versie voorzien. Zo kwam er ook van de derde generatie X3 (G01) een X3 M (F97). Wat uiteraard heel simpel een X3 met de S58-motor is op een aangepast chassis. We wilden zeggen ‘gewoon een M3-motor’, maar grappig genoeg was de X3 met S58 er eerder dan de M3 (G80).

X3 M E83

Enfin, BMW kwam dus pas vanaf 2007 met een M-SUV en was nog steeds ietwat voorzichtig. Een X3 M kon je met de eerste generatie (E83) op je buik schrijven, de dikste versie was de xDrive35i met de N52 zes-in-lijn (268 pk). Niet gek, maar geen echte M. Dat kan anders.

Dat blijkt uit een huisvlijtproject wat we vinden. Als BMW ten tijde van de E83 een X3 M had gebouwd, dan zou het zoiets als dit geworden zijn. Iemand heeft het blok van de BMW M3 (E46), de welbekende S54, voorin een X3 gelegd. Period correct, dat vinden we fijn.

Passen doet het wel. Vooruit gaan doet deze BMW X3 M E83 ook vast. De S54 is namelijk al geen slak met 343 pk, maar gezien het K&N open luchtfilter zal er vast ietsje meer uit komen. De X3 in kwestie heeft 213.000 mijlen achter de rug (342.790 km), maar het blok ietsje minder dan 225.000 kilometer. Tijdens de conversie is er ook onderhoud gepleegd.

Moe

De koets van de BMW X3 ziet er prima uit voor zijn leeftijd en kilometerstand, op de zeer doffe koplampen na. Er zijn ietwat aftermarket uitziende velgen en een BC Racing-schroefset aan toegevoegd, al staat het prima. Een M-bumperset kon ook niet ontbreken, al zijn er verder niet veel hints dat dit een X3 M met S54 is.

Dat maakt dit soort projecten sowieso wel leuk, verder lijkt het allemaal gewoon standaard. Behalve Apple CarPlay op het scherm (top), een M3 stuur en de handbak van de M3 moet je goed zoeken. Oh ja, mocht je je dat afvragen: de aandrijving van deze X3 was op alle vier de wielen, maar momenteel is deze BMW X3 M achterwielaangedreven. Dit kan ongedaan worden, aldus de verkoper.

Kopen

Een bijzondere Frankenstein-creatie dus, deze BMW X3 M. Dit was des tijds dus echt van de zotte, zelfs voor BMW. Heden ten dage vraag je je af waarom het nooit gewoon gebouwd is. Als je deze X3 M wil kopen moet je even naar Atlanta in de VS afreizen, of de advertentie op M3list bekijken.