Rijbewijs kwijt. Hoe gaat dat verder in z’n werk?

Ondergetekende is nog steeds zijn rijbewijs kwijt. Maar hoe gaat dat allemaal verder in z’n werk? Ik neem je even mee!
Het is inmiddels alweer meer dan twee weken geleden dat ik na een oerstomme snelheidsovertreding mijn rijbewijs kwijtraakte. Oerstom ja, want ik reed 51 kilometer te snel, enkel en alleen om de ochtenddauw van de motorkap te blazen. Die overtreding was dus helemaal nergens voor nodig. Maar goed, dat het oliedom was, dat weten we nu wel. Maar hoe gaat dat proces verder in zijn werk?
Nou, ik neem je even mee in mijn leven van de afgelopen 16 dagen. Op de dag dat het rijbewijs door de politie werd ingevorderd, is het pasje direct naar het OM gestuurd. Toen had de officier van justitie 10 dagen om te beslissen of hij mijn roze trots terug zou geven. Dat is niet gebeurd.
9 dagen later kreeg ik namelijk een brief waarin stond dat ik rijbewijsloos zal blijven tot 5 oktober 2025. Mits de inhoudelijke behandeling van mijn klaagschrift er niet voor zorgt dat het rijbewijs eerder terugkomt. Daarvoor moet ik dus voor de rechter verschijnen. Voor alles moet een eerste keer zijn…
Ik hoop dat die meegaat in het feit dat ik voor mijn werk écht een auto moet kunnen rijden, maar dat ga ik dus volgende week meemaken. Het is namelijk niet te doen om op mijn werktijd met het ov te reizen. Echt niet, de bus rijdt namelijk nog niet. En de boete wordt overigens later bepaald, maar reken op een bedrag van ongeveer 1000 euro. Auw.
Maar dan zijn we er nog niet. Want het CBR heeft zich er ook nog mee bemoeid. In hun woorden zijn ze er niet van overtuigd dat ik op een verantwoorde wijze kan deelnemen aan het verkeer. Dat wordt dus een cursus.
We hebben het hier over de zogeheten LEMG, de korte cursus waarbij de L staat voor ‘lichte’. Dat betekent twee dagen op een nader te bepalen tijdstip vrij nemen van werk om me de fijne kneepjes van het autorijden opnieuw uit te leggen. Waaraan ik ook echt keihard ga meedoen, ik heb er namelijk 986 euro voor betaald… Tot zover zijn dit de officiële maatregelen, ik hoop dat het hierbij blijft.
En heb ik er iets van geleerd? Jazeker. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen tegen een ieder die dit leest; Let alsjeblieft een beetje op je snelheid. Al weet je dat allang, maar toch. Naast dat het gevaarlijk is om ergens veel te hard te rijden (Mea Culpa) is het hele proces van het ingenomen rijbewijs en de afgenomen mobiliteit het echt niet waard.
Het is echt waardeloos om nergens zomaar even heen te kunnen rijden, zeker als je in een afgelegen dorp woont. Verdiend heb ik deze straf zeer zeker, dat weet ik dondersgoed, maar leuk is het alles behalve. Bovendien kost het niet alleen een hele bak geld aan boetes, die taxi’s rijden ook niet voor niets. Maar klagen doe ik niet en zoals sommigen op de Instagram van Autoblog dachten dat ik trots zou zijn op de overtreding, zeer zeker niet. Ik schaam me kapot.
Dus daarom, rij maar gewoon niet zoveel te hard. Ook niet als je denkt dat het wel even kan.
Je zult me dankbaar zijn…
Reacties
arta zegt
Dank voor het delen.
Elke keer als ik op de motor stap of wanneer ik met de auto heel vroeg op een lege weg rijd heb vrees ik dit altijd.
En ja, je mag niet te hard rijden. Ik weet het.
Maar buiten de bebouwde kom op een lege snelweg 200+ rijden betekend niet dat de wereld vergaat. Het mag niet, maar het is wel leuk.
bassie173 zegt
Ik kan mij vergissrn, maar je rijbewijs kwijt raken heeft volgens mij ook nog eens gevolgen voor je autoverzekering premie..
godfather zegt
Ik denk dat dat deel 3 van het verhaal wordt. Waarin de schrijver erachter komt dat hij 8 jaar lang geen auto meer kan verzekeren en geen VOG krijgt als hij ook maar een voertuig moet besturen waar ze een VOG vragen……
In sommige gevallen een onterecht veel te zware (na)straf, maar bij recidive zou dit eigenlijk van mij prima mogen worden gehanteerd!
mjpamsterdam zegt
Een harde leerschool.
Robert zegt
@nicolasr: je kunt deze publiekelijk gepubliceerde schuldbekentenis, mea culpa, oproep en waarschuwing tot gedragsverandering ook aanvoeren bij de OvJ en onder de aandacht van de rechter brengen. Ze willen soms wel gevoelig zijn voor spijtbetuigingen die als ‘oprecht’ kunnen worden aangemerkt, En dat kan dan weer van invloed zijn op de bepaling van de strafmaat. Als in: een reeds opgelegde rijontzegging tot 5 oktober (= twee maanden) resulteert dan in een eventuele langere rijontzegging die voorwaardelijk van aard zal zijn. En hopelijk zal het boetebedrag ook lager uitvallen, of deels voorwaardelijk worden opgelegd.
Ik heb zelf gelukkig geen ervaring met dit soort zaken, maar een voormalige buurjongen van me ging ooit ook zo gigantisch nat, en die was destijds nog beginnend bestuurder ook. Het heeft hem in ieder geval meer geleerd dan de ‘fanmail’ van het CJIB die hij voorheen periodiek ontving.
Tof van je, dat je dit met ons deelt.
ponnie zegt
Hoge boetes ok, maar die emg cursus is toch wel een dusdanige bureaucratische spuug in je gezicht.
Ik denk dat ik me zelf nooit meer normaal zou gedragen in het verkeer, maar net zo als 90% van de aso’s die je dagelijks ziet rijden.
GielMK1 zegt
Zoals Bassie al opmerkt. Denk aan je verzekering dat is veel erger dan de boete.
Uit betrouwbare bron:
Autorijders lees dit even heel goed……
Boete is nog niets !!
Wacht maar tot je een nieuwe auto hebt gekocht en dan die bij je verzekering waar je al jaren klant bent wil verzekeren.
Sorry meneer/mevrouw u heeft een veroordeling en wij kunnen u (de komende 8 jaar ! ) niet verzekeren. Succes verder….
Alle verzekeraars kijken in hetzelfde systeem en zien de veroordeling.
Dan blijft er maar 1 verzekeraar over en betaal je de komende jaren een stevige prijs.
Reken maar gerust 100 euro per maand bovenop het bedrag dat je nu betaalt voor dezelfde 20 jaar oude VW Golf.
En dat keer 8 jaar = 9600 Euro.
Vul maar eens je gegevens en huidige auto in in een online module van de enige verzekeraar voor mensen met een veroordeling voor snelheid, en vergelijk dat bedrag met wat je nu betaalt.