Rijbewijs kwijt. Hoe gaat dat verder in z’n werk?

Ondergetekende is nog steeds zijn rijbewijs kwijt. Maar hoe gaat dat allemaal verder in z’n werk? Ik neem je even mee!

Het is inmiddels alweer meer dan twee weken geleden dat ik na een oerstomme snelheidsovertreding mijn rijbewijs kwijtraakte. Oerstom ja, want ik reed 51 kilometer te snel, enkel en alleen om de ochtenddauw van de motorkap te blazen. Die overtreding was dus helemaal nergens voor nodig. Maar goed, dat het oliedom was, dat weten we nu wel. Maar hoe gaat dat proces verder in zijn werk?

Nou, ik neem je even mee in mijn leven van de afgelopen 16 dagen. Op de dag dat het rijbewijs door de politie werd ingevorderd, is het pasje direct naar het OM gestuurd. Toen had de officier van justitie 10 dagen om te beslissen of hij mijn roze trots terug zou geven. Dat is niet gebeurd.

9 dagen later kreeg ik namelijk een brief waarin stond dat ik rijbewijsloos zal blijven tot 5 oktober 2025. Mits de inhoudelijke behandeling van mijn klaagschrift er niet voor zorgt dat het rijbewijs eerder terugkomt. Daarvoor moet ik dus voor de rechter verschijnen. Voor alles moet een eerste keer zijn…

Ik hoop dat die meegaat in het feit dat ik voor mijn werk écht een auto moet kunnen rijden, maar dat ga ik dus volgende week meemaken. Het is namelijk niet te doen om op mijn werktijd met het ov te reizen. Echt niet, de bus rijdt namelijk nog niet. En de boete wordt overigens later bepaald, maar reken op een bedrag van ongeveer 1000 euro. Auw.

Maar dan zijn we er nog niet. Want het CBR heeft zich er ook nog mee bemoeid. In hun woorden zijn ze er niet van overtuigd dat ik op een verantwoorde wijze kan deelnemen aan het verkeer. Dat wordt dus een cursus.

We hebben het hier over de zogeheten LEMG, de korte cursus waarbij de L staat voor ‘lichte’. Dat betekent twee dagen op een nader te bepalen tijdstip vrij nemen van werk om me de fijne kneepjes van het autorijden opnieuw uit te leggen. Waaraan ik ook echt keihard ga meedoen, ik heb er namelijk 986 euro voor betaald… Tot zover zijn dit de officiële maatregelen, ik hoop dat het hierbij blijft.

En heb ik er iets van geleerd? Jazeker. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen tegen een ieder die dit leest; Let alsjeblieft een beetje op je snelheid. Al weet je dat allang, maar toch. Naast dat het gevaarlijk is om ergens veel te hard te rijden (Mea Culpa) is het hele proces van het ingenomen rijbewijs en de afgenomen mobiliteit het echt niet waard.

Het is echt waardeloos om nergens zomaar even heen te kunnen rijden, zeker als je in een afgelegen dorp woont. Verdiend heb ik deze straf zeer zeker, dat weet ik dondersgoed, maar leuk is het alles behalve. Bovendien kost het niet alleen een hele bak geld aan boetes, die taxi’s rijden ook niet voor niets. Maar klagen doe ik niet en zoals sommigen op de Instagram van Autoblog dachten dat ik trots zou zijn op de overtreding, zeer zeker niet. Ik schaam me kapot.

Dus daarom, rij maar gewoon niet zoveel te hard. Ook niet als je denkt dat het wel even kan.

Je zult me dankbaar zijn…