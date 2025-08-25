Met geld koop je geen skills. Dat weet Ferrari en daarom hebben ze iets ontwikkeld dat de minder bedeelde automobilist goed van pas kan komen.

Ferrari is druk bezig met een oplossing voor een probleem dat elke supercar-rijder kent, maar liever niet toegeeft: die dure splitter die bij de eerste de beste drempel of parkeerplaats het asfalt kust. Waar je in je Fiat Panda gewoon hup overheen gaat, voelt een Ferrari 296 of SF90 dat meteen in de portemonnee.

Daarom hebben de Italianen nu een patent aangevraagd voor een systeem dat automatisch in de ankers gaat als de neus gevaarlijk dicht bij de grond komt. Een soort lifeguard voor je carbon lip, maar dan digitaal.

Het idee werkt simpel. Sensoren checken of er iets hards en gemeens voor de neus van je Ferrari ligt, denk aan een stoeprand of een te hoog verkeersdrempeltje. Als de bestuurder dan een beetje traag reageert, grijpt de Ferrari zelf in en knijpt ‘m in de remmen. Geen spectaculaire drift dus, maar gewoon je voorkantje heel houden.

Het patent dook deze week op in de VS en laat zien dat Maranello niet alleen bezig is met pk’s stapelen, maar ook met praktische dingen. Nou ja, praktisch in Ferrari-taal dan.

Wel geld en geen skills? Ferrari heeft de oplossing!

Andere merken hebben natuurlijk al langer liften die je neus een paar centimeter optillen – Porsche doet dat al jaren en zelfs McLaren laat je met één druk op de knop je auto veranderen in een soort rollende giraffe. Maar dat werkt alleen als je het zelf op tijd inschakelt. En we weten allemaal: één keer vergeten, en je carbon splitter ziet eruit alsof je ermee door een grindbak bent gegaan. Ferrari denkt dus: dat moet slimmer kunnen.

Toch zit er een grappige ironie in. Terwijl we het hebben over hypercars die de 100 aantikken in 2,5 seconden en moeiteloos 340 rijden, zijn het juist de alledaagse dingen die hun grootste vijand zijn: drempels, parkeergarages, en die ene lullige stoeprand bij de supermarkt. Ferrari wil nu dus voorkomen dat hun klanten zich schamen met krakende geluiden bij de Appie.

Wanneer dit systeem precies in een productieauto verschijnt, is nog de vraag. Misschien al in een herziene versie van de 12Cilindri, misschien pas in een speciale versie van de SF90. Maar één ding is duidelijk: in Maranello weten ze dat zelfs miljardairs niet vrolijk worden van een kras op hun splitter.

Het zijn net mensen…