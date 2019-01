Eén derde van de verkochte auto’s zijn EV’s: dat kan!

Elders in Europa valt men als een baksteen voor de brandstof van de toekomst.

Hier in Nederland is de elektrische aandrijving nog steeds bezig met een opmars. Maar goede elektrische auto’s zijn duur en zelfs dan moet je nog concessies maken zoals de welbekende actieradius. Het zorgt ervoor dat de meeste Nederlanders, behalve de die hard early adopters, nog even wachten met het aanschaffen van een elektrische auto. Het is nog even een te grote duik in het diepe.

In Noorwegen ligt het anders. De plannen van de Noorse regering zijn op kortere termijn dan de Nederlandse plannen (Noorwegen wil al in 2025 de verkoop van benzine- en dieselauto’s afschaffen), maar in Noorwegen zijn ze al een stuk langer bezig en is het beleid uiterst voordelig voor de EV-rijder. Daarom stijgen de verkopen van elektrische auto’s enorm. Momenteel is één derde van de nieuw verkochte auto’s in Noorwegen een elektrische, zo meldt Reuters naar aanleiding van een onderzoek van de Nordic Road Federation. Het gaat momenteel om zo’n 31,2% van de totale verkopen, een grote stijging ten opzichte van de 20,8% in 2017. Ter vergelijking: in Nederland is het percentage verkochte EV’s in 2018 ongeveer 4,4%, aanzienlijk minder dus.

In Noorwegen krijgen EV-rijders nog steeds vele bonussen die de keuze interessant maakt. Zo betaal je geen belastingen, mag je in de spits op busbanen rijden en zijn de milieuzones in grote steden bereikbaar voor elektrische auto’s. Met dat soort voordelen wordt het zeer voordelig om voor een EV te gaan in het Scandinavische land. (via Groen7)

Image-credit: een opgeleukte stekker-Outlander in Oslo, gespot door @toadstipje.