6 dingen die opvallen aan de okkazieverkoop van 2018

We leggen de cijfers nogmaals onder de loep.

Vanmiddag vertelden we al dat het afgelopen jaar hartstikke goed is gegaan met de autoverkoop op de tweedehands markt. In het desbetreffende artikel gaven we echter vrijwel alleen aandacht de bestverkochte merken en modellen. In dit artikel gaan we meer in op de details, door de meest opmerkelijke details te bespreken van de tweedehands autoverkoop van 2018 die uit de informatie van VWE naar voren zijn gekomen.

1. Er zijn flink meer tweedehands auto’s verkocht dan een jaar eerder

Goed, dit is natuurlijk een inkoppertje. In ons artikel van vanmiddag was namelijk al te lezen dat de tweedehands autoverkoop het afgelopen jaar netjes is gestegen. Dit in tegenstelling tot een jaar eerder, waar slechts een stijging van 0,1 procent werd genoteerd. In 2018 ging het beter, daar er in totaal 1.860.090 occasions aan de man werden gebracht. Een stijging van 2,6 procent t.o.v. 2017. Autobedrijven verkochten in totaal 1.164.038 tweedehandsjes (+3,1%) en particulieren verkochten gezamenlijk 696.052 (+2%) en daaraan hebben we de nette stijging te danken.

2. Het ging afgelopen jaar prima met de Europese automerken

Wanneer we kijken naar de merken die afgelopen jaar de meeste occasions hebben verkocht, dan zien we in Nederland sowieso een groot aandeel Duitse en Franse merken. Dit is geen verrassing. Echter, het lijkt erop dat men steeds meer interesse krijgt in gebruikte, Europese premiummerken. Volvo (+8,9%), Mercedes (+8,4%) en BMW (+7,7%), stegen bijvoorbeeld zeer netjes. Nog opmerkelijker was het toenemend aantal MINI’s en Porsches dat werd verkocht. Van beide merken werden er ruim 20 procent meer auto’s verkocht. Overigens werden er ook flink meer Skoda’s verkocht, 13,4 procent om precies te zijn.

3. Terwijl niet-Europese auto’s juist enigszins werden vergeten

Hoewel Toyota het als vanouds prima voor elkaar heeft op de okkaziemarkt, deden andere niet-Europese merken het minder goed. Met name Ford springt er hier uit, aangezien dit merk de enige daler is in de top tien. Terwijl nagenoeg iedere autofabrikant in het rijtje een forse stijging noteert, moet Ford meer dan 2 procent (~ 2.000 auto’s) toegeven. Ware het niet voor zijn SUV’s en MPV’s, dan was de daling nog groter geweest. Hetzelfde geldt voor o.a. Honda, Lexus en Subaru.

4. Men heeft wederom flink meer auto’s geïmporteerd

Vorig jaar zagen we al dat de interesse in importauto’s toenam en ook in 2018 is dit nog waar. In totaal zijn er 14,3 procent meer auto’s het land binnengehaald dan een jaar eerder. De aanzienlijke groei brengt het totaal naar ruim boven de 200.000 auto’s. In 2018 werden er liefst 226.717 auto’s naar Nederland gehaald. Nog altijd komt het grootste gedeelte uit onze direct buurlanden. Uit Duitsland kwam 58 procent, 18 procent kwam uit België. Daarnaast waren Spanje, Frankrijk, Zweden en Kroatië populaire locaties. Afgezien van het feit dat men massaal SUV’s begon te importeren vielen merken als Lexus (+55%), Mazda (+42%), Seat (+36%) en ook Rolls-Royce in de smaak. Laatstgenoemde steeg met 67 procent naar 60 auto’s.

5. De export begint nu ook goed op gang te komen

Waar de export de afgelopen jaren een beetje achter de feiten aanliep, is ook dit vlak in 2018 weer goed aangetrokken. In tegenstelling tot 2017 (236.584 stuks) vertrokken er vorig jaar liefst 264.531 tweedehands auto’s naar het buitenland. Dit is een stijging van 11,8 procent. Zoals gebruikelijk waren dit vooral oude Volkswagens en Opels, maar Kia (+45%), Skoda (+36%) en Mitsubishi (+36%) deden het eveneens goed. Met 21,2 procent is Polen nog altijd veruit de grootste afnemer.

6. De interesse naar Tesla’s neemt flink toe

Het lag enigszins voor de hand dat er door het toenemende aantal Tesla’s in Nederland en de steeds groter wordende populariteit ook meer tweedehands auto’s verkocht gingen worden. Inmiddels hebben we ook de concrete cijfers om dit te onderbouwen. Tesla was met een toename van 78 procent eenvoudig de grootste stijger onder de automerken. Dat gezegd hebbende betreft het slechts 574 exemplaren, tegenover 321 stuks in 2017. Wel duidelijk wordt hierdoor dat men steeds vaker durft een gebruikte elektrische auto aan te schaffen.

Beeld: Renault Megane RS, door @hhitalia