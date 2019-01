De basis van deze offroad-camper is een oersterke Duitser*

*Of nou ja, er zit een Duitse badge op.

Net na kerstmis gaven we jullie elke dag inzicht in de statistieken van Autoblog. Zo ook de plaatjes die jullie veel hebben aangeklikt in 2018. Wielrenster Puck Moonen haalde de top tien, maar verloor het tegen een aantal campers. Conclusie: jullie houden van campers. Mooi, dan starten we het jaar goed met een gave kampeerwagen.

De MDX offroad-camper van Matzker KFZ Technik GmbH baseerde zich eerst op de altijd betrouwbare Land Rover Defender, omdat Matzker nauw samenwerkt met het Engelse merk. Maar ze maken één keer een uitzondering voor een prachtig staaltje Duitse engineering. Oh nee wacht, hier komt nog een grap over dat het stiekem gewoon een Nissan Navara of Renault Alaskan is. En het is waar: de X-Klasse is inderdaad net zoals die twee een werkpaard, waar vooral de functionaliteit uit de Nissan en Renault is overgenomen zonder daar de welbekende premium-kwaliteit aan toe te voegen. Maar ergens is de X-Klasse wel cool. Hij oogt lekker dik en hij zal niet als een GLE 63 AMG Coupé het al warm krijgen bij een plasje water langs de weg. Nogmaals: het is een feit dat de X-Klasse wat minder premium oogt. Maar een pickup moet werken, niet mooi zijn.

We dwalen af. De functionele X-Klasse werd toegevoegd aan het portfolio van Matzker om een vrij gave offroad-camper te bouwen. De X-Klasse hoeft niet je ding te zijn, maar geef toe: het is best een gaaf ding.

Goed, de vorige X-Klasse camper was iets stijlvoller, maar de Matzker MDX is ontworpen om je verder te brengen dan ooit. Verwacht daarom geen marmeren badkamervloer, of een badkamer an sich. Wat je wel mag verwachten is een uitklapbaar dak zodat je gewoon kunt staan in het achterste compartiment. Op het dak van het bestuurdersgedeelte vind je een reservewiel en een gereedschapskist, zodat je nooit vast hoeft komen te zitten.

Mercedes-fans.de meldt dat het geheel wel met een flink prijskaartje komt: 180.000 euro. Dat is duur, maar dan kun je wel overal ter wereld naartoe en dan nog verder. Oh, en ter compensatie voor het missen van een granietvloer, kun je wel een graniet-achtig keukenblad krijgen. Premiummaterialen in je X-Klasse: het kan.