Een emotionele band opbouwen met je auto kan tegenwoordig

Ik heb niet eens een emotionele band met mijn zus, maar een emotionele band met mijn auto: ja, daar heb ik wel oren naar!

Wij petrolheads willen onze auto vaak emotionele eigenschappen toedichten. We verzorgen en vertroetelen onze auto’s, in de hoop dat ze ook voor ons zullen zorgen. Dat gebeurt dan meestal ook. En wanneer je weer panne met je Lancia, BMW of Saab hebt, dan noemen wij dat karakter.

Toyota komt niet vaak in dat rijtje voor. Dat komt voornamelijk door hun benadering van het onderwerp automobiel. Jarenlang waren de Japanners bekend vanwege hun onverwoestbare auto’s als de Carina, Corolla, Camry, LandCruiser en Hilux. Onder andere. Zelfs hun sportwagens als de Celica, MR2 en Supra worden geroemd vanwege de betrouwbaarheid. Tsja, dan is het een beetje lastig om een band op te bouwen. Er moeten wel dingen fout gaan in een relatie. Zonder wrijving geen glans.

Maar met de Toyota LQ zet Toyota dat recht. Niet dat deze auto uit elkaar valt in de folder. Nee, het is daadwerkelijk mogelijk om een emotionele band met de auto op te bouwen. Mocht de LQ je bekend voorkomen, dan is dat goed mogelijk. De Toyota LQ is in feite een doorontwikkeling van de Toyota Concept-i (afbeelding boven), een auto die furore maakte op de CES in 2017. De CES is een grote elektronicabeurs in Las Vegas.

De Toyota LQ is voorzien van een autonoom rijsysteem dat gelijk staat aan SAE niveau 4. Tevens is de LQ voorzien van het zogenaamde ‘Yui’ kunstmatige intelligentie systeem. Dit systeem leert alles over de bestuurder en diens emotionele staat en alertheid. Qua motor past de auto uitstekend bij de EV10daagse: de auto beweegt zich voor middels een elektromotor. De actieradius is 300 km. Productieplannen zijn er nog niet, maar sommige features kunnen wel hun weg vinden naar gewone Toyota’s, wellicht. De Toyota LQ maakt zijn debuut op de Tokyo Motor Show eind oktober.