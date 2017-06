Toestand Hammond vertraagt The Grand Tour seizoen 2

Het nieuwe seizoen van The Grand Tour zal op een later moment verschijnen dan gepland.

Dit heeft te maken met de status van Richard Hammond. De presentator belandde in het ziekenhuis na een harde crash met een Rimac Concept One. Via Drivetribe probeert de 47-jarige Hammond de wereld op de hoogte te houden.

Zo moet hij helaas bevestigen dat het nieuwe seizoen van The Grand Tour later zal verschijnen. Wanneer precies is niet bekendgemaakt. Eerder deze maand liet Captain Slow weten dat het nieuwe seizoen van de tv-show dit najaar naar Amazon Prime zou komen. Aangezien de opnames momenteel stil liggen kan het zomaar zijn dat we pas in 2018 weer kunnen genieten van het trio.

Het is niet duidelijk hoeveel materiaal voor het tweede seizoen al reeds is geschoten en dus is het moeilijk schatten wat Amazon gaat doen. Hammond zegt dat hij vanuit het ziekenhuis scripts aan het herschrijven is en dat James May momenteel een item opneemt dat Richard oorspronkelijk zou gaan doen.

Hammond geeft aan dat hij door zijn situatie de komende maanden niet kan autorijden. Hij blijft nog een week in het ziekenhuis in de Zwitserse alpen en hij hoopt volgende week terug te keren op het kantoor. Vanuit hier zal hij administratieve taken uitvoeren totdat zijn knie weer de oude is.