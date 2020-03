Veilingvoer: Alfa Romeo TZ3 Stradale, ken je hem nog?

De automotive belichaming van een hamburger met bolognesesaus is deze Alfa Romeo TZ3 Stradale.

Er is een grote kans dat je wel eens oude herinneringen, foto’s, spullen of noem het maar op vindt. Je wordt daar wellicht nostalgisch van. Goh, wat was het vroeger mooi. Wat vaak niet werkt is nostalgisch doen in herhaling. Sommige momenten waren mooi in hun tijdsbeeld. Terug naar het heden werkt het allemaal niet meer.

Alfa Romeo Giulia TZ

Zo had je in de jaren ’60 de Alfa Romeo TZ-serie. ‘Gewoon’, een tweedelige serie sportwagens, maar in die tijd werd zowat alles in Italië gebouwd voor de racerij. In 1963 heette hij Giulia TZ, waar TZ stond voor ‘Tubolare Zagato’. Al in 1964 kwam echter een verbeterde versie, de Giulia TZ2 Zagato. Met koetswerk dus van het bekende designhuis, onder leiding van Ercole Spada. Soms, dan niet vaak, is de eerste het leukst, maar de iets platter en sportiever ontworpen TZ2 is de bekendste. En de zeldzaamste: er waren maar een tiental exemplaren van.

TZ3

Een leuk moment in de geschiedenis, moet je dat herleven. Dat hoeft niet altijd, niet alle auto’s die volgens een oud recept gemaakt worden, lukken. In 2010 deed Zagato het toch, om de 100-jarige geschiedenis van Alfa Romeo te vieren. De opvolger heet logischerwijs Alfa Romeo TZ3 Stradale, dit keer zonder Giulia. De styling is overduidelijk een grote knipoog naar zijn voorganger.

Klassieke ronde vormen, grote chromen ‘telefoonschijf’-velgen, een coupé met de motor voorin, rood gespoten: eigenlijk perfect. En natuurlijk dezelfde naam als het origineel. Ook de wat hoger geplaatste achterkant is fraai en uniek, en een verwijzing naar het bijzondere glaswerk van de TZ in de jaren ’60.

Amerikaans

Het design kost al de nodige centen, dus moet je dan nog een nieuwe basis ontwikkelen? Dat kan, maar om onnodig met geld smijten te voorkomen wordt vaak elders aangeklopt. Voor de iets eerder uitgebrachte TZ3 Corsa werd de 8C Competizione als basis gebruikt, maar om negen exemplaren van de TZ3 Stradale te voorzien van een motor en chassis kwamen de Amerikanen aan bod. Des tijds bewees bijvoorbeeld Bertone al dat de 6.2 liter V8 met handbak van een Corvette een prima basis is voor een coupé met de motor voorin.

Wat dat betreft is de TZ3 uit hetzelfde hout gesneden, maar het gaat niet om een 6.2 V8 met compressor. Nee, het gaat om de natuurlijk ademende 8.4 liter grote V10 uit een Dodge Viper ACR-X. Deze zet, eveneens via een handbak, zo’n 600 pk op de weg. Minder dan de V8 van een Corvette ZR1, maar er kleeft iets magisch aan een natuurlijk ademende V10. Een plastic overkapping met ‘TZ3 Stradale’-logo’s geeft een Italiaanse flair aan de motor, maar het blijft een ruig Amerikaans blok. Waarom dan precies de Viper werd gekozen? Niet vanwege de geschiedenis. De TZ en TZ2 werden aangedreven door een kleine 1.6 liter grote viercilinder. Dat asociaal grote blok heeft niks te maken met de heritage van de TZ.

Te veil

We bieden je vandaag deze Alfa Romeo TZ3 Stradale aan omdat ondergetekende het leuk vond om het TZ3-boek in het archief eens af te stoffen. Maar ook omdat RM Sotheby’s de auto binnenkort veilt. Het gaat om nummer zes, een exemplaar in het mooie diepe rood. De TZ3 maakt deel uit van de ‘Elkhart Collection’, een 240-units sterke veiling die in de VS wordt gehouden in mei. Waarschijnlijk gaat online bieden een grote rol spelen, want de veiling gaat gewoon door. Wat de TZ3 moet opleveren is niet bekend.