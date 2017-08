Een gloednieuwe Skoda voor minder dan 10.000 euro?

Terug naar de basis?

Skoda werd voorheen als het budgetmerk van de VAG-merken gezien. Met volwassen auto’s als de Octavia en Superb hebben de Tsjechen bewezen wel meer te zijn dan een afvoerputje van Volkswagen.

Het voordeligste model is de Citigo. De stadsrakker, die je ook als VW Up! of als Seat Mii kunt krijgen, is er vanaf 11.690 euro. Het automerk heeft er oren naar om een model onder de Citigo te lanceren. Een budgetauto met een prijskaartje dat vermoedelijk onder de 10.000 euro gaat komen.

Dit model moet in 2020 op de markt komen. Of deze auto ook naar Europa komt is nog maar de vraag. In eerste instantie heeft Skoda de Indiase, Braziliaanse en Iraanse markt voor ogen, aldus topman Thomas Sedran van de Volkswagen Groep.

Eerder dit jaar voerde Skoda gesprekken met Tata Motors. Er lag een idee op tafel om het AMP-platform van Tata te gebruiken voor de ontwikkeling van een budget-Skoda. Beide bedrijven wisten echter niet tot een akkoord te komen en een samenwerking is nu niet meer ter sprake. (via Autonews)

Fotocredit: een kekke Citigo via @matthijs_vangarderen op Autojunk