Deze velgen zijn de beste keus voor de Tesla Model 3

Maar...waarom?

De manieren om je Tesla Model 3 aan te passen naar je individuele smaak en wensen zijn beperkt, maar je kan in ieder geval opteren voor een setje 19″ porno-jetsers in plaats van de standaard 18″ aero-wheels. De overgrote meerderheid van de Model 3’s die tot nu toe geleverd zijn hebben de grotere wielen, doch als je last hebt van range anxiety, kan je er beter niet voor kiezen!

Een anonieme engineering-honcho van Tesla claimt namelijk dat Model 3’s uitgerust met de standaard wielen maar liefst tien procent verder komen op een lading stroom dan Model 3’s met de optionele grotere wielen. Laat dat de Nederlandse overheid maar niet horen, want voordat je het weet laten ze je net als bij de Audi SQ5 (rijtest) dik extra belasting betalen voor de grote velgen.

Tesla bood eerder speciale Aero-wheels aan voor de Model S en gaf toen zelf aan dat de actieradius daarmee met vijf procent vergroot kon worden. Omdat de wielen echter graflelijk waren, koos niemand ervoor en verdwenen de ‘schotels’ met stille trom van de optielijst.

De standaard Aero-wheels van de Model 3 hebben wat dat betreft een aas in de mouw. Je kan de vijf discs eraf halen, waarna er een conventioneel ogende alu-velg overblijft. Op dat moment heb je weliswaar niet het voordeel van de betere actieradius, maar kan je wel de blits maken bij het supercharger station. Het is maar net waar de omstandigheden om vragen. Het plaatje hierboven toont de transformatie (ja, dat zijn dezelfde velgen). (via electrek.co).