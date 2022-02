Een GT3 RS-spoiler op een Porsche 992, maken of kraken?

Deze spoiler kennen we van de 997 en de 991, maar staat het ook een beetje op een 992?

De Porsche 911 is door de jaren heen al met heel wat spoilers getooid. Van een bescheiden ducktail tot de belachelijk grote spoiler van de 993 GT2. Met de nieuwste generatie heeft Porsche weer wat nieuws bedacht: een spoiler met zwanenhalssteunen, geïnspireerd op de racerij. Los van de functionaliteit is dit een nogal opzichtige spoiler en daar moet je van houden.

De 992 die je hier ziet heeft ook een opvallende spoiler, maar het is geen GT3. Dit is een ‘eenvoudige’ 992 Carrera, die voorzien is van een aftermarket spoiler. Deze is echter niet geïnspireerd op die van de 992 GT3, maar op die van de vorige generaties GT3 RS.

Deze kenmerkende spoiler zagen we voor het eerst op 997 GT3 RS Mk2 en met de 991 GT3 RS keerde deze weer terug. Tuner DMC heeft nu ook de nieuwste 911 een spoiler in deze stijl gegeven. We kunnen alvast verklappen dat dit niet is hoe de 992 GT3 RS eruit gaat zien. Die krijgt namelijk ook een spoiler met zwanenhalssteunen, maar dan twee keer zo groot.

Als je 992-eigenaar bent en ook zo’n spoiler wilt heb je pech. Deze spoiler wordt namelijk niet te koop aangeboden door DMC. Het is vooralsnog een eenmalige actie voor een klant uit Shanghai. Maar als er animo is zal de tuner deze spoiler vast wel in het assortiment willen opnemen.















De Chinese klant heeft het geld dat hij bespaard heeft door de instapversie te kopen dus uitgegeven aan een custom spoiler. Hij lijkt overigens ook niet bezuinigd te hebben op de opties. Al met al is het dus een heel dik aangeklede instap-992. Toch wil de eigenaar zich niet beter voor doen: op de achterkant staat gewoon de typeaanduiding.