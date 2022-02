Porsche Macan T is sportieve instapper

De Porsche Macan T had er eigenlijk al eerder moeten zijn.

In veel gevallen lijken fabrikanten bij leukere auto’s vaak te denken aan ‘meer vermogen toevoegen!’. Ja, dat is een manier om de feestvreugde aan boord te verhogen. Maar het is zeker niet de enige manier, zij het wel eentje die makkelijker te verkopen is. Bij Porsche is er een badge die een subtiel sportievere rijbeleving biedt, zonder dat er vermogen bij komt: de ‘T’ (van Touring).

Er was al een 911 Carrera T (991.2) en een 718 Boxster T en 718 Cayman T. Nu komt daar een opmerkelijke toevoeging bij in de vorm van de Porsche Macan T. De ‘T’ is in feite een basismodel, maar dan met een paar sportieve hardware-upgrades om de Porsche Macan van de 95B-generatie net even wat leuker te maken.

Upgrades Porsche Macan T

Zo krijg je standaard met een extra setting voor het Porsche Traction Management, die sportiever rijden mogelijk moet maken (zo eigenlijk standaard moeten zijn op een Porsche). Er wordt nu nog meer vermogen naar de achteras gestuurd, om zo nog leuker te rijden. Het Sport Chrono Package is nu ook standaard, inclusief het Sport Response-knopje op het GT-sportstuurwiel. Zo ben je gewoon net Max Verstappen!

Zonder gekheid, je krijgt nog best een paar gave upgrades in de vorm van Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Torque Vecturing Plus en dikkere anti-rollbars. Kijk, daar wordt zo’n Macan al een heel stuk leuker van!

Visuele wijzigingen

Dan zijn er ook nog een paar visuele wijzigingen om te showen dat jouw Macan net even iets bijzonderder is dan die van de buurvrouw. Zo zijn er standaard 20 inch-wielen (Macan S-design) in donker titanium. De Macan T heeft ‘Agaatgrijze’ accenten voor de buitenspiegels, side blades, dakspoiler en logo’s. Verder zijn er diverse hoogglans zwarte details zoals de uitlaten en raamlijsten. Ook ligt de Macan T 15 mm lager op zijn buik.

Dan de motor van dit monster. Dat is de basis 2.0 viercilinder met 265 pk en 370 Nm. De topsnelheid is níet begrensd op 250 km/u. Niet zozeer omdat een Porsche is (die doen niet aan begrenzers), maar omdat de koek op is bij 232 km/u. Van 0-100 accelereren duurt 6,2 seconden, 2 tienden sneller dan het standaardmodel.

